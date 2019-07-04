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Верховный суд — что дышло

Общество
17:30, 04 июля 2019

Здание Верховного суда РФ // фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Здание Верховного суда РФ // фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Банальный финансовый спор двух компаний выявил, что перед Верховным судом даже закон бессилен.

Люди, занимающие высокие посты в высшем судебном органе России, демонстрируют либо очевидную некомпетентность, либо готовность преступать закон ввиду личной заинтересованности. Оба варианта пугают одинаково.

Эта история началась еще в 2013 году, когда компания «Бетафин Лимитед» заключила с ООО «Монолит» соглашение займа на 103 миллиона рублей. В договоре компании четко оговорили, что деньги будут перечислены в нескольких валютах – долларах США, фунтах стерлингов и евро. В них же, согласно договору, необходимо и погасить задолженность, а также выплатить все проценты.

За три года «Монолит» не выплатил долг даже частично, и «Бетафин Лимитед» обратился для защиты своих законных интересов в суд, который, естественно, встал на сторону кредитора. Не помогла нерадивому должнику и аппеляция.

Обращение в Верховный суд лишь ненамного изменило ситуацию – судебная коллегия рассудила, что основную сумму задолженности необходимо было рассчитывать в рублях, не в валюте перечисления. Эту позицию поддержал и Московский областной суд. Однако набежавшие за время пользования чужими деньгами проценты судьи обязали выплатить в соответствии с договором, то есть – в валютах перечисления.

Этот пункт договора был введен для учета возможной инфляции и курсовой разницы. А значит его игнорирование нарушило бы права кредитора.

ООО «Монолит» с таким положением дел оказалось не согласно и пыталось обжаловать решение суда до тех пор, пока не исчерпало все предусмотренные для этого законом средства. И тогда в ход, судя по всему, пошли уже другие методы.

Так, без каких-либо законных оснований был восстановлен пропущенный шестимесячный срок для подачи жалобы. Дело взял заместитель председателя Верховного суда Хомчик. Он возглавляет коллегию по делам военнослужащих и к финансовым спорам никакого отношения не имеет. Тем не менее, своим решением он приостанавливает исполнение решения суда о взыскании долга и направляет дело на новое рассмотрение.

Одновременно и заместитель председателя Верховного суда Нечаев в пояснении заявляет о том, что не видит поводов для несогласия с подобным решением. Хотя ранее он занимал противоположную позицию и официально признавал, что «Монолит» исчерпал все законные способы обжалования судебного акта. Выяснилось, что это решение он «отозвал». В подобном поступке можно усмотреть грубейшее нарушение закона.

После жалобы компании «Бетафин Лимитед» в Конституционный суд ситуация немного исправилась – была созвана судебная коллегия по гражданским делам в совершенно новом составе. Она оставила жалобу «Монолита» без удовлетворения.

Однако недобросовестный заемщик вновь повторил трюк с жалобой в Верховный суд с требованием отменить апелляционное и кассационное решение. При этом с момента апелляционного решения прошло более года – это пресекательный срок, который не подлежит восстановлению.

На эту принципиальную деталь Верховный суд не обратил внимания, и жалоба была передана для рассмотрения по существу. Причем заседание президиума Верховного суда было назначено неожиданно оперативно на 10 июля. А потом так же оперативно перенесено вообще на неопределенный срок.

Действия целого ряда судей Верховного суда не поддаются объяснению с точки зрения законов и принятых процедур. Либо они совершенно ничего не смыслят в юриспруденции, однако тогда возникает вопрос, каким образом им удалось занять столь высокое место в высшем судебном органе страны. Либо за их действиями кроется корыстный интерес. Возможно, тому есть и каки-либо другие менее логичные объяснения, но нам их отыскать не удалось. В этом случае возникает вопрос, кто же на самом деле стоит за неприметным ООО «Монолит», что судьи Верховного суда вынуждены ставить под удар собственную репутацию, карьеру и даже свободу, лишь бы по факту обеспечить этой компании более выгодные условия выплаты долга.

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Здание Верховного суда РФ // фото: Алексей Куденко / РИА Новости

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