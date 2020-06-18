"В этом вся суть нынешней власти": Актер, играющий Виталия Наливкина, арестован

Полиция задержала актера, играющего главу Исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина, за вменяемую ему нецензурную брань, после чего суд арестовал его на пять суток.

Как рассказал «МБХ Медиа» автор проекта Андрей Клочков, его обвинили в мелком хулиганстве: «За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток», — пояснил он. По его мнению, это способ МВД «отыграться» таким образом за оскорбивший местную полицию сатирический ролик про ненастоящее задержание вымышленного полковника полиции Алексея Андрейченко, в доме у которого нашли «сотни килограммов денег».

«В этом вся суть нынешней власти. Они не способны ни на что, кроме как арестовывать всех, кто им не нравится. Запускаем флешмоб #СвободуНаливкину», — пишет сам Наливкин в своем Telegram-канале.

В соцсетях Наливкина в уже через несколько минут после сообщения поддержали десятки людей, в числе которых оппозиционный политик Алексей Навальный, известный блогер Илья Варламов, директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и многие другие.

«Я требую немедленного освобождения Виталия Наливкина! Глава исполнительного комитета Уссурийска Виталий Наливкин был арестован за свою непримиримую антикоррупционную борьбу, а конкретно за этот ролик», — пишет Навальный.