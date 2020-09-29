Мишустина могут заменить Собяниным: политолог высказался о рисках для премьер-министра

Глава российского правительства Михаил Мишустин занимает свою высокую должность менее года. Причем в роли премьера Михаилу Владимировичу пришлось столкнуться с целым комплексом серьезных вызовов для экономики страны: сначала резкое обрушение мировых цен на нефть, позднее пандемия коронавируса, теперь разговоры о возможных новых санкциях. Как бы там ни было, но ничто из этого не станет оправданием, если Мишустина в обозримом будущем попросят из кресла премьер-министра.

А шансы на подобное развитие событий действительно есть – не зря в экспертной среде в последнее время заговорили о возможной отставке правительства и даже принялись перебирать имена наиболее вероятных кандидатов на пока еще не вакантную позицию.

Похожее мнение в своем telegram-канале не так давно высказал и известный российский политолог, глава Фонда изучения электоральных процессов Илья Гращенков, отметивший, что нынешний глава Кабмина столкнулся с огромным набором проблем, что позволяет его оппонентам довести ситуацию до отставки. Более того, эксперт подчеркивает, что на фоне слухов о возможном уходе Мишустина из правительства можно говорить об усилении позиций мэра Москвы Сергея Собянина, в котором многие его коллеги видят возможного будущего премьер-министра.

По словам политолога, развитие российской экономики с сохранением прежних темпов, в том числе с сохранением национальных проектов и новых вооружений, возможно лишь в том случае, если мировые цены на нефть будут установлены на отметке 80 долларов за баррель. Если же ценник «черного золота» окажется ниже, российским властям придется «проедать» остатки, накопленные в Фонде национального благосостояния. Причем, убежден эксперт, властям об этом хорошо известно.

«Кроме того, второй волны пандемии экономика страны попросту не переживет, со всеми вытекающими из нее последствиями для экономической, политической и социальной ситуации в стране. Кроме того, Мишустин либо от отчаяния, либо от желания продолжить гнуть свою фискальную линию решил и дальше закручивать гайки для бизнеса. Но в ситуации, при которой ослабленная пандемией и военными конфликтами на рубежах страны экономика столкнется еще и с биржевыми вызовами, такой подход может оказаться неэффективным», – описал суть проблемы Гращенков.

По его мнению, именно из всего этого и походят участившиеся слухи о скорой возможной отставке Михаила Мишустина с поста премьера, а также его вероятной замене на Сергея Собянина.

«Иными словами, у Михаила Мишустина на данный момент много проблем, в первую очередь, из-за отношения главы государства к национальным проектом, с выполнением которых так и не справилась команда Медведева», – подытожил Гращенков.