Михаил Делягин: Собянина могут заменить на человека, который значительно хуже него

В первое время после введения в России режима самоизоляции в экспертной среде было популярным мнение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин, которому удалось обуздать вирусную угрозу в самом большом и густонаселенном городе страны, заработал себе довольно серьезный политический вес, с которым придется считаться даже Кремлю. Более того, на этом фоне появились и разговоры о том, что Собянина можно считать одним из ключевых претендентов если не на роль преемника российского президента Путина, то хотя бы на должность следующего премьер-министра.

Однако с течением времени вектор дискуссии немного изменился. Сначала политологи обратили внимание на то, как Кремль всего в несколько приемов осадил слишком активного столичного градоначальника, отметив, что в Администрации президента, вполне вероятно, опасаются его возросшей популярности. А после и вовсе начали говорить о том, что судьба Собянина на должности мэра столицы висит на волоске, поскольку Путин якобы уже планирует убрать его подальше от эпицентра российской политики и назначить полпредом где-нибудь на Дальнем Востоке.

Версию о том, что Кремль готов лишить Сергея Семеновича столь высокого статуса, в какой-то степени поддерживает и известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин. Впрочем, как считает эксперты, реальной замены Собянину у российских властей на данный момент нет, поэтому существует риск, что вместо него в кресло мэра Москвы может быть посажена персона, которая окажется значительно хуже своего предшественника.

«Собянин сидит на Москве достаточно долго и весьма вероятно, что его будут менять. Проблема заключается в том, что его могут заменить на человека, который значительно хуже него.

Я напомню, что Лужкова тоже сильно не любили в конце его правления, крайне не любили, причем за дело. Я помню, что когда пришел Собянин – вот тут то мы и полюбили Лужкова.

Вместо Сергея Собянина может появится такой человек, на фоне которого мы нынешнего мэра Москвы резко полюбим. Почему так происходит? Мы видим, что в стране плохие управленцы меняются на еще более плохих управленцев. Такой расклад вещей – яркий признак деградации всей системы власти», – заявил Делягин.