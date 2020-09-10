Сенаторы США попросили обновить санкции по "акту Магнитского"

Сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин обратились к Минфину США с просьбой расширить санкции против российских граждан, подпадающих под «акт Магнитского».

«Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели», — говорится в опубликованном письме политиков к ведомству. По их мнению, санкции должны обновляться каждый год, однако офис по контролю за иностранными активами пока не обновил списки 2019 года.

Сенаторы потребовали незамедлительно опубликовать новый «тщательно проработанный и заслуживающий доверия» санкционный список. Они уверены, что на сегодня это наиболее успешный инструмент воздействия на россиян, которые причастны к нарушению прав человека.