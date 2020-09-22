В Кремле новые идеологи: Гращенков рассказал о кланах, которые ведут борьбу за власть в России

С момента появления первых сообщений о том, что российский президент Владимир Путин запланировал провести встречу с полным составом Совета Федерации, в рамках которой ряды верхней палаты парламента должны пополнить новые сенаторы, в экспертных кругах заговорили об очередной масштабной перестановке в верхних эшелонах российской власти.

К примеру, немногим ранее появились первые слухи о том, что в рамках этих перестановок пост главы Министерства иностранных дел должен оставить Сергей Лавров, перейдя как раз в Совфед. Тогда же сообщалось, что из внешнеполитического ведомства уйдет и официальный представитель МИД Мария Захарова, которой якобы уготовано место в Государственной думе.

Разумеется, что на этом фоне политологи сразу же заговорили о возможном усилении позиций именно Совета Федерации в свете планов Кремля перераспределить властные полномочия между ведомствами перед созданием Госсовета. Так, Госдуме отныне прочат новую роль, утверждая, что законодатели попутно займутся назначением и утверждением состава правительства и будут контролировать его работу, а Госсовет станет своего рода центром власти в стране, выполняя функции модератора и контролируя работу обеих палат российского парламента.

Между тем, как считает известный российский политолог и глава Фонда изучения электоральных процессов Илья Гращенков, грядущие перестановки могут свидетельствовать о попытке Кремля выстроить принципиально новую систему власти в противовес той, которую пытаются сохранить отколовшиеся от федерального центра влиятельные группы. Фактически эксперт указывает на новый виток в противостоянии элит и переходе борьбы за власть в более горячую фазу.

«Против Госсовета сейчас выстраивается система, в которую будут включены Госдума, Совет Федерации и Совет Безопасности. По большому счету, бенефициары эпохи тандема Путин-Медведев пытаются сохранить свое влияние в противовес изменений Конституции, которые были задуманы новыми идеологами Кремля и примкнувшими к ним усилившимися кланами, к примеру, правительства Мишустина и отдельной части "ближнего круга"», — пишет политолог в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Гращенков уже не первый эксперт, прогнозирующий серьезную борьбу за власть в стране на фоне уже состоявшихся и грядущих изменений. Ранее о противостоянии между российскими элитами уже высказывались многие другие его коллеги, хотя каждый из них называл самые разные причины, лежащий в основе происходящих процессов.