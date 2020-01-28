"Мишустинские" против "собянинских": группировки нового Правительства

В новом правительстве РФ рекордное количество новичков – 15 назначенцев многие из нас увидели и услышали о них впервые.

Анекдоты про «питерских» уже неактуальны. В составе нового правительства 13 из 30 – москвичи, родились, учились в столице или работали в Московской мэрии. Мы изучили связи новых членов правительства.

Не «Единая Россия»

12 из 15 новичков правительства – беспартийные. Принадлежность к «Единой России» есть только у Максима Решетникова и Валерия Фалькова.

«Мишустинские»

Сохранивший работу в Минфине Антон Силуанов сказал, что для выполнения социальных задач, озвученных Путиным, понадобится около 450 млрд рублей. Неудивительно, что в премьеры назначили человека, ответственного за пополнение бюджета – главу Федеральной налоговой службы с 10-летним стажем Михаила Мишустина. А его первым заместителем – экономиста Андрея Белоусова, предлагавшего ранее собрать 500 млрд с крупного бизнеса. Тем более что премьер и вице уже работали вместе – с 2006-го по 2008-й они трудились в Минэкономразвития у Германа Грефа, правда, главным тогда был Белоусов.

Еще ближе к главе Белого дома другой вице-премьер – Алексей Оверчук. С 2004 года он сменил пять рабочих мест. Но трудясь и в бизнесе, и на госслужбе, он всегда оставался замом Мишустина, меняя работы вслед за шефом.

Алексей Оверчук

От лица Мишустина он полетел на Гайдаровский форум 16 января (начальнику было не до этого). Многие хотели услышать там подробности назначения, но Оверчук сухо рассказал только про налоги и проигнорировал вопросы журналистов.

Новый руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко служил с Мишустиным в налоговой 10 лет. Он причастен даже к увлечению шефа хоккеем. Правда, не лично, а на семейном уровне. Брат политика Сергей Григоренко играет за команду «Джентльмены» в Ночной хоккейной лиге. Оба родились в Нижнекамске, вместе переехали в Краснодарский край, где брат и остался. «Джентльмены» доминируют на площадках Кубани не один год.

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Чернышенко – тоже старый знакомый Михаила Мишустина. Они вместе учились еще в «Станкине». Начали работать в один год. Как обнаружило издание «Проект», их дома на Рублевке разделяет всего несколько сот метров.

еще несколько лет назад нынешний вице-премьер вовсе не стремился в чиновники:

Как сбывались мечты главы "Газпром-Медиа" Дмитрия Чернышенко

– Чернышенко всегда стремился заниматься сферой медиаменеджмента и цифровых технологий, то есть тем, чем в России в конце 80-х еще никто не занимался, – рассказывал нам бывший сотрудник еще одного вице-премьера Андрей Вульф (они вместе трудились в Оргкомитете Сочи-2014).

Дмитрий Чернышенко

Это не совсем так. Компьютерной сферой тогда интересовался еще один выпускник «Станкина» – Михаил Мишустин.

– Я слышал неоднократно, что именно Чернышенко – первый кандидат в министры спорта после Мутко, – делится Вульф. – Я всегда понимал, что пост министра не очень соответствует карьерным планам самого Чернышенко. Он хотел работать в бизнесе, а не быть чиновником.

Круг задач Чернышенко четко не обрисован. На ВГТРК его называют «вице-президентом по вопросам в том числе и спорта». Начиная с работы в рекламе в 90-х и заканчивая руководством в «Газпром-Медиа», Чернышенко всегда занимался, по сути, только одним – индустрией развлечений. Он – один из главных профи в стране по созданию красивой картинки. Говорят, что у него чуть ли не вражда с главным конкурентом в этой области – Константином Эрнстом.

В 2008 году, выиграв заявку на проведение Олимпиады в Сочи (как рассказал нам Вячеслав Фетисов, молодой Чернышенко сыграл в этом огромную роль), будущий вице-премьер не остановился и начал пробивать Универсиаду в Казани-2013. Студенческим спортом в то время руководил президент физкультурного университета (РГУФК) Олег Матыцин. На прошлой неделе Чернышенко представил старого соратника как нового министра спорта.

Олег Матыцин

Среди крупных спортивных чиновников Матыцин – фигура незаметная. Бывший член Совета легкоатлетической федерации Михаил Бутов на вопрос о новом министре только пожимает плечами.

Матыцин, который всю жизнь руководил только студенческим спортом, сумел остаться в стороне от допинговых скандалов. Он – единственный чиновник из России, кто возглавляет крупную международную спортивную организацию – FISU. Как объяснял руководитель РУСАДА Юрий Ганус, назначение на спорт незапятнанного человека – одно из условий для выхода из допингового кризиса.

Настороженно нового спортивного босса приняла только Ирина Винер-Усманова:

– Я знаю, что он студенческим спортом занимался, но сказать, что была какая-то помощь в этом деле или очень сильная заинтересованность, не могу.

Реакция Винер неудивительна: на посту министра Матыцин сменил Павла Колобкова – выходца из фехтования, которое много лет курирует Алишер Усманов.

новые лица

Мурашки по здравоохранению

Михаил Мурашко

Возглавлявший Росздравнадзор Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения. Он считается ставленником вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой. Очевидно, теперь продвигаемая ею компания «Фармстандарт» не останется без заказов из 1,7 трлн рублей, выделяемых по нацпроекту «Здравоохранение».

Сам Мурашко, с 2006 года возглавлявший Минздрав Республики Коми, прославился на этой должности уголовным делом о хищении средств при закупке томографов в 2009 году. Бюджет республики недосчитался 15 млн рублей. Делом в 2012 году занялся Следственный комитет. Причем это был один из эпизодов с хищениями на томографах по всей стране. Мурашко проходил там в качестве свидетеля, но регулярно не являлся в суд, пока не был доставлен туда принудительно. На суде он отчаянно защищал обвиняемого – экс-начальника Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения республики Сергея Кончицу, которому вменялась халатность и плохой мониторинг цен. Закончилось тем, что Кончицу оправдали, а поставщика обвинили в мошенничестве. Мурашко вскоре перебрался в Москву на должность зам. руководителя Росздравнадзора.

Доктор Леонид Рошаль назвал Мурашко «эффективным менеджером», который «хорошо знает здравоохранение».

Финансисту доверили соцзащиту

Антон Котяков

Антон Котяков пришел вместо Максима Топилина в Министерство труда и соцзащиты. Ранее он трудился замом Силуанова и занимался реализацией майских указов.

Резкий карьерный рост обычного клерка из Самары начался с приходом губернатора Владимира Артякова. В 2012 году после ухода Артякова Котяков оказался в Федеральном казначействе РФ. Через 2 года стал министром финансов Московской области. Вплоть до недавнего времени соцзащиту ему ничто не предвещало.

ЕГЭ для министра

Сергей Кравцов

Экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сменил на посту министра просвещения Ольгу Васильеву. Коллективу его представила Татьяна Голикова.

– Уверена: на новом посту он наладит совместную работу и с Рособрнадзором, и с Министерством науки и высшего образования, – сказала она.

Кравцов – кандидат педагогических наук, одно время занимался организацией проведения ЕГЭ. С 28 октября 2017 года по 24 мая 2018 года совмещал должность зам. министра образования с руководством Рособрнадзором. В отличие от предшественницы, в особой набожности не замечен, так что, может, он и к лучшему.

Дмитрий Быков считает, что ничто не мешает по крайней мере верить в шансы Кравцова на успех

«Собянинские»

Сергей Собянин // фото: Global Look Press

В политических телеграм-каналах уже иронизируют: «правительство Собянина под руководством Мишустина». В новом кабмине образовался целый собянинский блок, «возглавляемый» вице-премьером Маратом Хуснуллиным, бывшим замом мэра Москвы по стройкомплексу.

С именем Хуснуллина связаны не только масштабные строительные проекты, но и скандалы. В частности, благодаря ему стало возможным строительство жилого дома в охранной зоне парка «Дубки» на севере Москвы в 2016 году. «Собеседник» писал об этом противостоянии. А борьба жителей Кунцево против насильственного переселения в новостройки идет прямо сейчас.

Марат Хуснуллин

– На мой взгляд, Хуснуллин превратил стройкомплекс Москвы в пирамиду МММ, – говорит депутат МГД от КПРФ, градозащитница и один из авторов обращения к президенту об отставке Хуснуллина Елена Шувалова. – Строить, строить и строить, но не в интересах москвичей, а ради того, чтобы выжать всё из горбюджета.

Валерий Фальков, назначенный министром науки и образования, – выходец из Тюмени, бывший ректор Тюменского государственного университета. Начало его карьеры пришлось на губернаторство Собянина в Тюменской области.

Фальков – специалист по праву, много лет занимался конституционным правом, а сейчас вошел в состав соответствующей рабочей группы. Но главной его заслугой считается создание Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Президентский нацпроект «Наука» предусматривает создание 15 таких центров.

Валерий Фальков

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников ранее работал в правительстве Москвы, а теперь возглавил Минэкономразвития РФ. Строго говоря, чисто собянинской креатурой его назвать нельзя. В период губернаторства нынешнего вице-премьера Юрия Трутнева в Пермском крае Решетников занимал там различные посты. Влияние Трутнева в крае сильно до сих пор.

Решетников с 2009 года входит в первую сотню кадрового резерва президента России. 12 октября 2009 года назначен директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин.

В 2017 году Путин назначил Решетникова врио губернатора Пермского края. Тогда же новый губернатор вступил в «Единую Россию» и через год вошел в состав высшего совета партии.

Максим Решетников

Вице-премьера Викторию Абрамченко, ранее возглавлявшую Росреестр в статусе зам. министра экономического развития, связывают с Германом Грефом – якобы он помогал ей в ее непростой карьере. Сама г-жа Абрамченко была отмечена милостью мэра столицы Собянина – от него она в 2018 году получила квартиру рыночной стоимостью в 1,5 млн долларов.

Историю дома на Садовнической набережной рассказал в июне прошлого года Алексей Навальный. По данным расследования ФБК, в 2014 году власти снесли якобы ветхое историческое здание, а затем в рекордные сроки – за 14 месяцев 2016–2017 годов – возвели на его месте элитную новодельную копию «для льготников и молодых семей». Однако после сдачи из 24 квартир 12 оказалось в собственности сотрудников столичной мэрии, а 13-я досталась Абрамченко.

Виктория Абрамченко

Работа Росреестра, особенно после прихода в ведомство Абрамченко, вызывала немало нареканий. Как полагает Навальный, квартира стала наградой Абрамченко за всевозможные ЛФЯУ, ЛЗДУ3 – коды, за которыми в Росреестре все чаще скрываются высокопоставленные собственники элитной недвижимости.

Ранее Собянина больше других прочили на пост премьера. Это назначение так и не состоялось, но его влияние в правительстве ощутимо возросло. Не исключено, что мы еще увидим его одним из кандидатов на выборах-2024. Политолог Татьяна Становая, однако, считает, что это доказывает успешность кадровой политики мэра: умеет подбирать кадры, которые потом становятся востребованными на федеральном уровне.

Культурный шок

Женщина-огонь

Ольга Любимова: то самое архивное фото, сломавшее Интернет

Почти никому из тех, кто побывал в должности министра культуры, не удалось избежать громких скандалов. Ольга Любимова в первый же день разделила россиян, узнавших о ее креативной молодости, на два лагеря.

Надпись на маечке будущего министра мгновенно разлетелась по интернету.

Куда печальнее для министра то, что энтузиасты откопали в ее стареньком «Живом журнале», в котором в нулевые Ольга под ником kropalik жгла напалмом: «Я просто не переношу: ходить на выставки, в музеи, оперу, балет, классическую музыку... я ни хрена не понимаю в артхаусном кино...»

Аккаунт в «ЖЖ» был удален на следующий день после того, как посты молодости распространились по стране. Само слово kropalik, по признанию владелицы аккаунта, обозначает маленький кусочек гашиша.

На самом деле после восьми лет занудств и нравоучений Владимира Мединского, возможно, именно хипповавший министр культуры России и нужен. Культура – это не воспитание и не этикет, а яркие и точные эмоции. К тому же Ольга сполна «замолила» грехи перед консервативными гражданами работой над православными документальными фильмами, она – крестница Никиты Сергеевича Михалкова, делала и фильм с ним, и фильм о нем. Новый министр культуры – внучка великого актера Василия Качалова, дочь ректора «Щепки» Бориса Любимова.

Будет ли такой министр более свободолюбивым? Рассчитывать на вольницу художникам, конечно, не стоит. В свое время на просьбу дать денег на фильм о группе «Машина времени» она ответила: «Мы врагов не поддерживаем». Скептики кивают на то, что именно при ней, возглавлявшей кинодепартамент у Мединского, отобрали прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», при ней стали без стеснения давить в прокате западные фильмы. За день до своего увольнения с должности Мединский публично давал ей распоряжения усилить работу по прижиманию Голливуда: «Никаких «Мстителей»! Мстить будем фашистам!»

По советам из АП

Максут Шадаев

У главы Министерства связи Максута Шадаева, которого назначили из «Ростелекома», много полезных знакомств – он работал под началом Сергея Нарышкина (администрация президента) и у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Однако руководящий пост в правительстве Шадаеву достался только после того, как он сделался советником Сергея Кириенко по соцсетям. Неизвестно, что именно Шадаев показывал Кириенко в «ВКонтакте», но у него сложились трудные отношения с бывшим держателем акций «Ростелекома» Константином Малафеевым, который считается одним из инициаторов закручивания гаек в интернете.

Знакомые все лица

Многие из отставников быстро появились на новых должностях.

Дмитрий Козак, который был освобожден от должности зам. главы правительства, перешел на аналогичную должность в администрацию президента.

Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения, возглавила федеральное Медико-биологическое агентство.

Экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов стал зам. министра финансов, а его ведомство возглавил экс-министр труда Максим Топилин.

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и министр культуры Владимир Мединский заняли должности помощников президента России.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Ху из ху в новом правительстве».