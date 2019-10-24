В центре Москвы в населенном чиновниками доме напали на депутата МГД

В доме на Садовнической улице совершено нападение на депутата Мосгордумы Елену Шувалову и журналиста Андрея Новичкова.

Об этом рассказала сама Шувалова на своей странице в Facebook, пишет «Новая газета».

В июне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального со ссылкой на данные Росреестра сообщал, что дом, построенный на месте снесенного в 2009 году исторического квартала, каким-то образом оказался заселен столичными чиновниками и их родственниками, несмотря на то, что туда обещали заселить льготников. В качестве владельца одной из квартир указывался, в частности, семилетний сын руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. «Собеседник» писал, что Кибовский-младший получил это жилье от Юрия Авельцова – своего деда и экс-главы представительства «Аэрофлота» в японской Осаке:

По словам Шуваловой, 23 октября в сопровождении своего помощника и журналиста Андрея Новичкова она осматривала дом, построенный в рамках «государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в том числе молодых семей». Когда они снимали интерьеры на третьем этаже, из одной из квартир выбежали четверо мужчин. Они стали силой затаскивать Новичкова в квартиру и грозили разбить планшет.

После того, как депутат позвонила в полицию, журналиста отпустили, двое мужчин убежали, другие двое скрылись в квартире. Когда через час прибыли полицейские, «дверь подъезда уже была закрыта, на звонки сотрудников в домофон никто не ответил, дверь сотрудникам полиции не открыли», рассказала Шувалова.

Согласно данным Росреестра, квартира, из которой появились и в которой скрылись напалавшие, принадлежит заместителю председателя Госдумы Ольге Тимофеевой, отмечает «Дождь».

Елена Шувалова написала заявление в полицию на имя главы МВД по Москве Олега Баранова.