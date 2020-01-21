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"Человек Михалкова" из театральной династии? Кто сменил Мединского в Минкульте

Культура и ТВ
21:56, 21 января 2020

Ольга Любимова и Владимир Мединский // фото: Агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Ольга Любимова и Владимир Мединский // фото: Агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press

Экстренный сбор режиссеров и журналистов не помог Мединскому остаться министром культуры. Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова, возглавлявшая в министерстве департамент кино.

За попытками Владимира Мединского остаться на посту наблюдать было любопытно. За день до оглашения нового состава кабинета министр в статусе и. о. собрал влиятельных представителей киноиндустрии и прессу, чтобы продемонстрировать свой тонус, отдав важные распоряжения, и еще раз заявить о достижениях киноотрасли.

Несмотря на то, что показатель доли российского кино в российских кинотеатрах, которым всегда очень гордился министр, в прошлом году упал, статистика была подана таким образом, что российская киноиндустрия переживает подъем, и этот подъем находится под полным контролем министерства и состоялся благодаря усилиям министра и подчиненных.

Ольга Любимова, которой предназначались распоряжения Мединского, тоже была на встрече. В итоге именно на нее пал выбор высшего руководства страны.

Любимова училась в православной гимназии, была православным журналистом, делала фильмы о Сергии Радонежском и… Никите Михалкове. Впрочем, это только одна сторона: в её портфолио — работа в общей сложности над 80 документальными фильмами. С самим Михалковым тоже работала — на фильме «Чужая земля».

Таким образом, амбиции Никиты Сергеевича иметь на посту министра культуры своего человека должны быть удовлетворены. Правда, не полностью: у Михалкова, скорее всего, был в кармане гораздо более управляемый соратник — Елена Ямпольская, глава комитета по культуре Госдумы, ушедшая из журналистики, чтобы сделать карьеру чиновника.

Ольга Любимова, по крайней мере на момент назначения министром, выглядит одной из самых компромиссных фигур для всех. С одной стороны, она сохранит преемственность в министерстве. С другой — в отличие от бывшего шефа, лишена шлейфа скандальности. И судя по опыту работы, можно надеяться на то, что этой скандальности будет сторониться. Назвать г-жу Любимову радикально православной при этом никак нельзя: отзывы о ней — как о человеке адекватном и современном.

Обсуждавшаяся в околокультурных кругах кандидатура главы ВГТРК Олега Добродеева, который работает на ТВ в режиме политической цензуры, как и кандидатура Ямпольской, вызвала бы в культурных кругах куда большее отторжение. Правда, без влияния Центрального телевидения не обойдется: муж Ольги — журналист и комментатор «Первого канала» Евгений Баранов. И сама она работала на «Первом». В общем, рассчитывать на свободу и вольницу после цербера Мединского деятелям культуры все-таки не приходится. Разве что на незначительную оттепель. Оправдаются эти робкие надежды или нет, станет ясно в ближайшие месяцы.

Кстати, именно с Ольгой Любимовой встречался недавно режиссер Илья Хржановский. Четырем из десяти частей его фильма «Дау» было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Всего во главе министерского департамента она проработала два года.

Ольга Любимова из семьи с богатыми театральными династиями. Это должно позволить ей эффективно разруливать процессы не только в киноиндустрии, но и на еще более непростых театральных подмостках.

Теги: #Мединский #Михалков

Рубрика: Культура и ТВ

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Кадр: фильм «Дау»

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