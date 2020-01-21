Патриотизм плюс коллективизм: зачем школьников загоняют в кинотеатры

Минкульт совместно с Министерством просвещения собирается создать для стимуляции групповых походов школьниковв кинотеатры специальную госпрограмму. «Мне кажется, что имело бы смысл придумать программу достаточно дорогостоящую, но посильную для государственной поддержки — походы в кино школьников. Чтобы у них была привычка ходить в кино, чтобы они полюбили ее», — заявил накануне и. о. министра культуры Владимир Мединский.

Эту идею также поддержали крупные представители киноотрасли — например, продюсер Сергей Сельянов, считающий проблемой погружённость молодёжи в интернет в ущерб «социализирующему досугу» хождения в кинотеатр.

Мы спросили кинокритика Виктора Матизена, что бы это все значило и почему именно сейчас снова возникла тема условно-принудительных походов на правильное кино.

— На первом плане тут интерес Мединского, — считает Матизен. — Интерес по сохранению своего поста, естественно. Само собой, он предпринимает последние усилия для того, чтобы остаться в кабинете министров, хотя, с моей точки зрения, это самый худший министр культуры из всех возможных.

[Прим. ред.: пока материал готовился к выходу, стал известен состав нового кабинета министров. Владимир Мединский действительно покинул правительство, новым главой Министерства культуры стала Ольга Любимова.]

Ну а в целом что-то я не понимаю всей этой мелкой суеты. Надо просто к каждой школе представить взвод солдат и гонять детей насильно в кинотеатры, показывать им круглые сутки патриотическое кино. А кто не хочет смотреть, так на это есть знаменитый фильм «Заводной апельсин». Там герою вставляли распорки между веками, вынуждая его смотреть на собственные дела. Вот я думаю, это самый лучший способ заставить детей смотреть патриотическое кино.

— Дешево и сердито.

— Да. Видимо, с изготовлением биороботов из российских детей пропаганда уже не справляется и нужно подключить кинематограф.

— Пропаганда бы справлялась, если бы сами пропагандисты хоть на грамм верили в то, что пропагандируют.

— Пропагандисты все циничные и делают свое дело неубедительно, а кино может делать это с большим успехом. А ещё можно, кстати говоря, приплачивать родителям, чтобы их дети ходили смотреть российское кино. Тоже очень неплохая идея. Дарю. Можно и кинотеатрам приплачивать, чтобы они снизили цены на российское кино, а можно вообще запретить иностранные кино раз и навсегда.

Виктор Матизен

— Виктор Эдуардович, я понимаю, что все это давно вызывает кривую усмешку, но если без шуток?

— А если без шуток, то кто, собственно говоря, мешает вводить в школе добровольные курсы кино? Вот если я завтра пойду и предложу свои услуги по ведению кинокружка в ближайший школе, так они меня с радостью возьмут, чтобы продвигать кино среди детей.

Тут вообще нет никакой проблемы. Но они же этого не хотят! Они хотят, чтобы это было именно через силу, потому что иначе для них это не имеет никакого смысла. Потому что ввести кружок или факультатив в школе — это и так разрешено. Но Мединскому ведь этого мало.

— А разве не смешно, что уважаемые кинематографисты сетуют на то, что школьники смотрят кино в интернете и поэтому якобы не ходят в кинотеатры?

— Это, конечно, чересчур. Пусть смотрят в интернете, разумеется. Другое дело, что я всё-таки против пиратских сайтов, но есть платные платформы. Я думаю, тут идея заключается в другом. В интернете ты все-таки один на один с монитором и сам выбираешь что смотреть. А по мысли Мединского тебе будут показывать то, что надо. И главное, в большом коллективе, чтобы было единомыслие, единодушие и так далее. Я думаю, тут продвигается идея воспитания и патриотизма, и коллективизма.