Требованием новой петиции стала отставка Игоря Сечина с поста главы "Роснефти"

В Сети потребовали от президента РФ Владимира Путина уволить Игоря Сечина с занимаемой им должности главы «Роснефти». Петиция с таким призывом появилась на сайте Change.org. На момент публикации заметки её подписали 1 183 человека.

Её автор уверен, что развал сделки ОПЕК+ был организован непосредственно по решению Сечина. Он полагает, что этот шаг стал «политическим и экономическим провалом»: «Мы [Россия] теряем деньги и часть рынка в очень сложное время, когда из-за коронавирусной пандемии необходимы средства для стабилизации ситуации в стране, миллионы людей могут потерять или уже потеряли работу, они нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства», — рассуждает он.

«Как руководитель гос. компании он должен нести ответственность за те решения, которые приводят к ухудшению жизни населения страны», — убежден автор требования отставки Игоря Сечина.

Напомним, что на фоне новостей о прекращении с апреля действия сделки ОПЕК и РФ по сокращению добычи цены на нефть упали более чем в два раза, после чего последовало заметное падение рубля. При этом в связи с карантинными мерами, вводимыми в России из-за коронавируса, многие представители общества и бизнеса призывали власти оказать прямую поддержку населению и предпринимателям.

В свою очередь, накануне министр энергетики Александр Новак в эфире федерального телевидения заявил, что поддержка нужна нефтеперерабатывающим заводам, в связи с чем он сообщил о запрете на ввоз в Россию дешевого бензина на полгода. Также он анонсировал рост цен на бензин в пределах инфляции.