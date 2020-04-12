Министр Новак: цены на бензин будут расти, а ввоз дешевого запретят на полгода

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в 2020 году стоимость бензина в России продолжит увеличиваться. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что этот рост, однако, останется на «текущем низком уровне», отметив, что он не должен превысить уровень инфляции.

Также в эфире телеканала «Россия-1» он заявил о намерении запретить ввоз в страну дешевого бензина на полгода, чтобы поддержать таким образом нефтеперерабатывающие заводы: «Это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере». В качестве примера глава Минэнерго привел Казахстан. Таким образом он планирует «сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль и в правую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов».

Отметим, что в середине марта президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поражался росту цен на бензин, в то время как «цены [на нефть] рухнули, просто рухнули: было 65 [долларов за баррель], до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим». «Посмотрите на это», — подытожил тогда глава государства.

Кроме того, Россия в рамках ещё не подписанного договора с ведущими нефтяными экспортерами планирует также сократить добычу нефти до 2022 года.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба хотела увеличить цены для населения на 3%, а затем пресс-служба ведомства выдвинула предложение временно заморозить их в связи с экономическими потрясениями, вызванными последствиями коронавируса.