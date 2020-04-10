Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза

Страны договорились в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин прокомментировал Sobesednik.ru соглашение, которого ждали еще в начале марта.

«России пришлось извиняться»

– Соглашение с ОПЕК – это победа или поражение России?

– Я не стал бы оценивать в категориях победы или поражения. Это абсолютно вынужденный шаг России, которая согласилась сократить добычу больше, чем любой другой участник этой кампании по сокращению добычи.

Вынужденный — потому что ей пришлось извиняться перед союзниками, которых Россия три года подряд надувала, не сокращая добычу, а наоборот увеличивая ее и ограничиваясь только устными заявлениями о солидарности и о том, что она сокращает добычу. Это не соответствовало истине.

Но вот теперь час расплаты настал. Это не победа и не поражение – это компенсация тем союзникам, которые требуют наконец реальных усилий от России.

– Почему мы сократим добычу больше, чем другие страны?

– Все вместе согласились на общее сокращение на 10 млн баррелей в сутки. Это получается, что на каждого приходится 23% скидки от добычи. Исключение сделано для Мексики, которая будет сокращать 100 тысяч баррелей в сутки, а остальное, как сегодня пообещали Соединенные Штаты, они сократят за нее. То есть возьмут долю Мексики на себя.

Проблемы Саудовской Аравии и России в том, что они в этой ситуации — исключения, у них особая формула. Но Саудовская Аравия сократит гораздо меньше.

Global Look Press

«Нам придется заморозить около 30 тысяч скважин»

– Если бы не наш демарш в марте, мы были бы в лучшем положении?

– Я думаю, да. Тогда мы фиктивно сокращали добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, на самом деле этого не делая. А когда от нас потребовали: давайте на 1,5 млн баррелей сократите ради Бога, потому что когда-то от вас надо что-то получить, тогда мы стали хлопать дверью, наговорили кучу гадостей саудовцам. Если бы тогда прошло гладко, все было бы менее болезненно для нас.

– Да и цены на нефть пока так и не выросли.

– Решение по ОПЕК+ вышло уже после закрытия рынков, поэтому вчера реакции не было. А сегодня у США, Европы выходной — Страстная пятница. Поэтому до понедельника мы изменений и не увидим.

– России теперь придется консервировать нефтяные скважины?

– Ну а как еще сократить добычу на 23% без закрытия скважин? 23 процента — это очень много. У нас в России 180 тысяч скважин, около 30 тысяч, думаю, надо будет закрывать и прекращать на них работу.

– Это следствие наших бездумных действий в начале марта по разрыву сделки с ОПЕК?

– Это была абсолютно безумная политика. В начале — политика обмана три года подряд. А потом — хамское отношение к партнерам и вранье.

«Мы три года обманывали мир. Кто такое забудет?»

– А кто в ответе за это персонально?

– Ну кто принимал решение. Президент. С подачи нефтяников. Нефтяники сидели молчали. И только один из них — Игорь Иванович Сечин, сформулировал, что все, нужно рвать с ОПЕК, выходить резко. Этим, мол, мы их накажем. Американцы-де обанкротятся, у саудитов деньги кончатся, а мы будем великой державой. Но видим, что из этого вышло. Тут и мания величия, и безрассудные советы и решения.

– Кто отмалчивался, тоже виноваты.

– В присутствии президента говорят только то, что он хочет услышать. Такая там атмосфера.

– А расплачиваться будем мы все?

– Конечно, в бюджет будет поступать намного меньше денег. Потому что сокращать придется не внутреннее потребление, а экспорт. А сократить придется вполовину. Значит, вполовину будут сокращаться поступления от экспорта, если мы будем выполнять эти условия.

– Следить, наверное, теперь будут за выполнением.

– Будут обязательно. И если не произойдет сокращения добычи, найдут виноватого, кто не соблюдал. И будут наказывать. Сначала введением каких-нибудь тарифов против российской нефти и нефтепродуктов. Потом – эмбарго. Потом — санкции против тех, кто покупает российскую нефть. Наказаний большой спектр, есть из чего выбрать. И если Россию уберут с мирового рынка нефти, убьют ее нефтяную отрасль, тогда мир вздохнет с облегчением — уйдет лишняя нефть, и цены приподнимутся.

– Сейчас конфликт с ОПЕК можно считать исчерпанным или осадочек остался?

– Натянутость будет. Поскольку обманывали, потом оскорбляли. Кто же такое забудет?