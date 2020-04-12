Андрей Нечаев: Главная проблема нефти – спрос. Его не регулирует ни Трамп, ни Путин

Нефтедобывающие страны на минувшей неделе вели трудные переговоры об общем снижении добычи нефти, чтобы скорректировать рынок. Итоги переговоров, за которыми следил весь мир, подводит Андрей Нечаев, экономист, экс-министр экономики РФ.

– Большое значение придавалось позиции Мексики, что многих удивляло: доля этой страны в общемировой добыче невелика, – рассуждает Андрей Нечаев. – Да и речь шла всего лишь о сокращении Мексикой добычи на 400 тыс тон баррелей в сутки, что по мировым масштабам мизер. Мексика согласилась на 100 тысяч…

В чем смысл? Думаю, здесь был больше чисто психологический аспект. Ведь собрались основные добывающие страны, кроме США. А они условно действуют через Мексику. Мексиканские представители говорили, что они консультируются с Трампом. В итоге США обещали сократить свою добычу на 250 тыс баррелей, чтобы «дополнить» недостающие Мексики объемы снижения.

Андрей Нечаев // Global Look Press

На мой взгляд, этот казус скорее из серии политико-психологических аспектов. Понятно ведь, что те 100 тысяч баррелей, на которые Мексика согласилась сократить добычу, ничего не решают для баланса спроса и предложения на рынке нефти. Но он показывает игрокам рынка, насколько решение о снижении является консолидированным (условно говоря, массовым). Потому что в этом случае повышаются шансы на то, что оно будет выполняться.

На самом деле многое будет зависеть от того, как будет вообще развиваться ситуация в мировой экономике, насколько глубокой окажется та циклическая рецессия, о которой я давно говорю. Кстати, недавно, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтвердила, что мировая экономика вступила в циклическую рецессию.

Соответственно, главный вопрос для нефтепроизводящих стран: как будет формироваться объем спроса? И тут очень важно, какой именно сигнал страны подают рынку. Если они подают сигнал, что готовы договариваться и готовы сбалансировать спрос и предложение, это одна ситуация. Тут появляется хотя бы некоторая определенность.

И поскольку пройден очень большой путь, думаю, скорей всего, компромиссное решение будет найдено. Ведь рынки больше всего боятся неопределенности. Особенно спекулятивные рынки.

Но главная-то проблема остается. А она заключается в том, что не существует никаких достоверных прогнозов, что будет со спросом. И этот аспект не регулируют ни Трамп, ни Путин.

Но именно это обстоятельство – неопределенность со спросом – и задавало тон переговорам нефтедобывающих стран. Именно это обстоятельство придавало неопределенность тем предложениям, которые звучали на прошедших переговорах. Именно это обстоятельство было причиной всех шараханий и недоговоренностями, свидетелями которых мы стали.