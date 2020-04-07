ФАС хочет увеличить цену газа для населения на 3%. Уверяют, что могло быть 5%

Цены на газ для населения с 1 июля могут увеличить на 3% в соответствии с предложением Федеральной антимонопольной службы. Для других потребителей стоимость газа могут увеличить на 2,99%.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — приводит ТАСС выдержку из приказа, опубликованного на официальном портале.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Армен Ханян при этом объясняет, что цифра в 3% куда ниже предложенного изначально процента индексации стоимости газа. Он составлял 5%. По его словам, ФАС принимает подобные решения каждый год, исходя из прогноза социально-экономического развития РФ.

Отмечается, что в прошлом году индексация составила 1,4%, а в 2018 — 3,4%.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что правительство намерено также запретить импорт дешевого бензина в Россию.