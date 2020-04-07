До сентября в Россию запретят ввоз дешевого бензина

Правительство РФ намерено ввести ограничение для ввоза импортного топлива после срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Напомним, из-за этого мировые цены на нефть резко снизились.

РБК пишет об этом со ссылкой на участника внутреннего рынка и три неназываемых федеральных источника. Инициатива принадлежит Минэнерго, но при этом в самом ведомстве от комментариев отказались.

Законодательно запрет будет введен уже в апреле. Но предполагается, что эта мера будет временной и продлится до сентября.

Таким образом в правительстве планируют защитить стоимость топлива в рамках процедуры демпфер. Она работает как в случаях с удешевлением, так и с подорожанием. Ценам не позволяют ни расти, ни падать.

Эксперты отмечают, что ко всем проблемам рынка добавляется снижение спроса на бензин в условиях карантина. В крупных городах оно отмечается на уровне 10-30%.