Автор идеи раздать по 50 тысяч каждому: Путин не знает, как бедно живут люди

Алтайский депутат от КПРФ Мария Демина, предложившая Владимиру Путину раздать из бюджета всем россиянам по 50 тысяч рублей и получившая огромную поддержку граждан, рассказала Sobesednik.ru о своей инициативе. И оценила собственные шансы быть услышанной.

– Мария Фоминична, почему вы решили записать это обращение к президенту?

– Я вижу, как бедно живут люди, какие низкие у них заработные платы. Я сама предприниматель, оказываю правовые услуги. Ко мне приходят люди со своими проблемами и бедами. Они же еле сводят концы с концами!

Представьте, что такое, когда большинство населения в республике получает зарплаты по 18-20 тысяч рублей в месяц, накоплений нет. Плюс еще закредитованность — она у нас в регионе достигает 97 процентов. Частный бизнес тоже еле-еле существует. Я полагаю, президент просто не знает, как на самом деле живут люди.

– Все настолько плохо, что люди не смогут продержаться месяц карантина?

– Снова начнут, как в 90-е, комбикорм есть, и своих детей им кормить. Многие у нас это еще помнят.

Мы завтра будем собирать продуктовые посылки для многодетных семей, потому что на государство надежды нет. У нас в регионе пока нет ни одного случая заражения коронавирусом, но введен режим самоизоляции. Расслабиться страшно – у нас большие проблемы с медициной: дефицит кадров, нет узких специалистов, аппаратов ИВЛ на всю республику 45 штук. Уровень нашей медицины просто не позволит оказать помощь гражданам.

Мария Демина // Фото: "ВКонтакте"

– Почему вы предложили выдать каждому именно по 50 тысяч рублей? Откуда эта цифра?

– Я исходила из того, что люди у нас могут как-то свести концы с концами на 25 тысяч рублей. Сейчас фактически больше месяца будут нерабочие. А цены в магазинах стали расти.

Гречку можно было купить за 18-20 рублей, сейчас дешевле 48 рублей у нас не найти. Рис, все крупы подорожали. Груши стоили 139 – теперь 190, яблоки можно было за 80 купить – сейчас за 100.

50 тысяч рублей — это минимум, который позволит продержаться.

– Была ли хоть какая-то реакция от властей на ваше обращение к Путину?

– Никакого ответа. Я работала в политической системе еще в советское время. Разница колоссальная!

Сейчас вертикаль не работает на улучшение благосостояния людей. На местах-то вообще ничего нет. У нас Горно-Алтайск — столица субъекта, и то мы тонем в грязи. Дорог нет, асфальта между населенными пунктами нет. Водопровода, газа у многих нет. Живем, как в Средневековье.

– Путин же любит отдыхать на Алтае. Разве он этого не видит?

– Он с простыми людьми же здесь не встречается. В лучшем случае с элитами.