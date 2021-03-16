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Глава Минпросвета обещает привести в действие закон о просветительской деятельности

«Спавший» полгода закон о просветительстве «разбудят» в следующем году: Правительство готовит новое постановление. От прошлого обществу удалось отбиться

Фото: Пресс-служба Российского общества "Знание"

Сергей Кравцов

В следующем году правительство примет постановление, регулирующее просветительскую деятельность в соответствии с принятым в прошлом году законом, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Закон был принят Госдумой и подписан президентом ещё в начале апреля прошлого года, однако до сих пор фактически не действовал.

«Подзаконные акты разрабатываются, и они будут приняты. Единственное: взяли паузу, чтобы их более качественно подготовить, чтобы все мнения возможные максимально учесть, — передает ТАСС слова Кравцова. — В следующем году она [работа над документами] будет завершена, и подзаконные акты будут приняты».

Закон о просветительской деятельности во многом носит рамочный характер, так как оставляет контроль за этой сферой на правительстве. После принятия закона, Минпросвет ещё весной выложил на официальный портал нормативных документов проект постановления, регулирующий просветительскую деятельность — он во многом требовал от просветителей вне зависимости от площадки, на которой они работают (включая соцсети), соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным учителям.

Кроме того, в проекте подзаконного акта подразумевалось, что все просветители должны официально регистрироваться и получать от правительства разрешение, хотя многие из них работают бесплатно.

Документ был «уничтожен» на этапе общественного обсуждения: он собрал более 25 тысяч дизлайков (на пару десятков лайков) и множество отрицательных отзывов со стороны просветительского, преподавательского, бизнес и научного сообществ и вскоре был снят с рассмотрения. Более полугода никаких публичных движений в этом направлении Минпросвещения не предпринимало.

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