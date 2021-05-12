Академики РАН объяснили, как властям надо регулировать просветительство

Неформальное объединение академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «Клуб «1 июля» предоставило правительству свой отзыв на проект постановления Минпросвещения по регулированию просветительской деятельности. По сути они предлагают почти полностью отказаться ото всех основных положений документа и вообще начать разрабатывать его с начала с привлечением специалистов, потому что принятие его в текущей редакции «нанесет огромный вред просветительству в России».

Правительству предлагается заранее и четко описать ситуации, в которых государство сможет вмешиваться в просветительскую деятельность, в частности от следующих положений нормативного документа рекомендуется отказаться полностью:

применение к просветителям требований по примеру сотрудников образовательных организаций (включая требование статьи 331 ТК);

требование обязательного заключения договора на просветительскую деятельность;

от регулирования просветительства организациями, осуществляющими свою основную деятельность в сфере науки и культуры;

«Клуб «1 июля» отмечает, что применение требований к просветителям по аналогии с образовательными организациями (стаж, возраст и прочее) «равнозначно удушению просветительства в России», так как часто занимаются непрофессиональные педагоги. Договор же на просветительскую деятельность имеет смысл лишь в том случае, если речь идет о платной работе, но если она осуществляется на безвозмездной основе — это «оскорбительно для просветителей».

Они также настаивают, что власти и общество «должны быть благодарны научно-исследовательским организациям, осуществляющим просветительскую деятельность», а не подвергать их дополнительному регулированию.

К настоящему моменту, когда документ отмечен на сайте правительства как «принятый», он получил там 25134 отрицательных оценки россиян и всего лишь 70 положительных.