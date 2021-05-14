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Минпросвещения отправило на доработку постановление о просветительстве

Общество
15:18, 14 мая 2021

Минпросвещения отправило на доработку постановление о просветительстве
Сергей Кравцов // Фото: Global Look Press
Сергей Кравцов // Фото: Global Look Press

Проект постановления правительства о просветительской деятельности все же не смог пережить этап публичных слушаний и шквала критики со стороны общества и профессионального сообщества. Получив десятки тысяч дизлайков и массу отрицательных отзывов, Минпросвещения отозвало документ на доработку. Об этом заявила Елена Сереброва, занимающаяся в ведомстве вопросами допобразования детей.

«Разработанный Минпросвещения России проект постановления Правительства РФ (...) вызвал много отзывов, предложений и замечаний, в связи с чем принято решение о его существенной доработке», — написала чиновница в своем Instagram, сообщает Znak.com. К моменту публикации новости пост был удален.

По словам Серебровой, мнения комментаторов «рассматриваются и, по возможности, будут учтены» в новой редакции документа.

Проект постановления был воспринят научным и просветительским сообществом крайне негативно. Буквально никто не встал на его защиту: его раскритиковали и в Российской академии наук, и в «Клубе «1 июля». IT-специалисты даже обращались с просьбой хотя бы вынести их сферу деятельности из-под действия этого закона, однако многие другие настаивали на том, что просветительство в области гуманитарных наук точно так же не должно подчиняться перечисленным там правилам.

Изначально Минпросвещения предложило запретить всю просветительскую деятельность, которая осуществляется не на договорной основе, применять к просветителям все те же требования, что и к сотрудникам образовательных организаций, запретить заниматься просвещением НКО, признанным иностранными агентами и прочим. По состоянию на 12 мая, проект предложения получил на сайте правительства 70 положительных оценок и 25 134 отрицательные.

Ранее Sobesednik.ru писал об ответе на проект академиков и членов-корреспондентов РАН из «Клуба «1 июля», которые подробно объясняли, чего в постановлении быть не должно, и предлагали разработать документ заново с привлечением представителей профессионального сообщества, к чему в итоге и пришли в правительстве.

Рубрика: Общество

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