Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 10

Комиссионеры обращаются в Генпрокуратуру с просьбой дать заключение об обоснованности прекращения 23.01.26 г. дознания по факту самоубийства С. А. Есенина и в начале 1993 года его получают. Документ пространный, в нем перечисляются все те же известные факты, а также тезисы новых публикаций в периодике, авторы которых якобы доказывают версию об убийстве поэта.

Выводы в конце Заключения делает и подписывает старший прокурор управления по надзору за следствием и дознанием Генеральной прокуратуры РФ Н.Дедов, визирует помощник Генерального прокурора РФ М.Катышев:

«С учетом изложенного прихожу к заключению, что дознание по смерти поэта С. А. Есенина проводилось в соответствии с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством (УПК РСФСР от 1923 года), а допущенные неполнота и низкое качество документов дознания сами по себе без подтверждения другими объективными доказательствами, не могут быть основанием для вывода об убийстве поэта и эксгумации его останков для проведения судебно-медицинского исследования. Постановление народного следователя 2-го отделения милиции г. Ленинграда от 23.01.26 о прекращении производства дознания по факту убийства С. А. Есенина является законным.»

Члены комиссии Есенинского комитета насмерть разругались друг с другом, а затем и расплевались. Сторонники версии убийства обвинили Ю. Прокушева и других, что за четыре года деятельности комиссии она «не нашла ни одного конкретного доказательства в подтверждение версии самоубийства поэта» и пообещали создать альтернативную комиссию на государственном уровне.

Новые обращения в Генпрокуратуру, в том числе родственницы поэта Светланы Есениной, с просьбой возбудить уголовной дело и провести эксгумацию, ни к чему не привели.

Польские эксперименты

В отличие от наших судебно-медицинских экспертов, работавших только с известными документами и материалами, польские криминалисты из Высшей школы полиции в г. Щитно провели в 2009 г. ряд тщательных экспериментов, воспроизводящих то, что могло происходить с Есениным в роковую ночь с 27 на 28 ноября 1925 года. ( К ним обратился писатель Гжегож Ойцевич, работавший над книгой о гибели Есенина.) Всего было проведено 10 экспериментов с привлечением живых участников, статистов, с использованием манекенов, спецтехники, оружия и т.д. Нет возможности рассказать о всех (эти материалы интересующиеся найдут на сайте esenin.ru), но вот самые важные.

По фотографиям из 5-го номера «Англетера» и морга в Обуховке польские эксперты установили, что на шее Есенина имеются не одна, а две странгуляционных борозды. Первая идет выше гортани : с левой стороны - вверх и теряется в районе ушной раковины; справа борозда идет немного вверх к затылочной области. Такая картина бывает, когда человек висел в петле. Вторая пара борозд идет параллельно вокруг шеи и похожа на след, оставленный сложенной вдвое веревкой (удавкой).