Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 10
Классик ушёл из жизни в возрасте 30 лет ночью с 27 на 28 декабря 1925 года в Ленинграде
«За отсутствием состава преступления»
Важную информацию к размышлениям дают рисунки художника Василия Сварога (Корочкина) и фотографии Моисея Наппельбаума, прибывших в 5-й номер «Англетера» одновременно с «понятыми» или с небольшой разницей во времени.
Сварог хороший художник и рисовальщик. Он быстро зарисовывает лежащее на полу тело и отдельно голову в приближении. Брюки на Есенине расстегнуты, рубашка выглядит так, как будто ее рвали и срывали. Это что, Есенин сам сделал перед повешением? Правая рука приподнята и застыла в судороге, ноги скрещены, хотя после наступления смерти, мышцы висельника расслабляются и конечности опускаются вниз. На изображении головы в районе правого уха странные пятна (раны? кровь?).
Наппельбаум — известный фотохудожник, делавший фотопортреты знаменитых людей своего времени — Блока, Мейерхольда, Чуковского, Ахматовой, Ленина и многих других. Неоднократно снимал Есенина — живого, и, получив известие о его смерти, прибыл в гостиницу с аппаратурой, чтобы сделать фото мертвого поэта. Есенин «приведен в порядок», перенесен на кушетку. Брюки застегнуты, рубашка заправлена, пятна возле уха уже не видны.
В композицию зачем-то добавлен перевитый электрошнур. Это откуда и зачем взялось? Вместо веревки, которой в номере не было? На фото отчетливо видна горизонтальная вмятина над правым надбровьем, которую никак не могла оставить вертикальная труба стояка. И, самое настораживающее на фото: там, где вмятина — нечто, что можно назвать входным отверстием от пули.
Видите, сколько важных улик запечатлели художник и фотограф. Думаете, фото и рисунки приобщили к делу? Ничего подобного.
Есенина сразу же записали в самоубийцы. Судмедэксперт А.Гиляровский, проводивший 29 декабря вскрытие Есенина в Обуховской больнице, получил бумагу из 2-го отделения милиции, касающуюся обстоятельств. На ней была пометка: «4п5СТУПК.», что означало - «пункт 5 статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» По такой статье дела прекращались «за отсутствием состава преступления», то есть Гиляровскому намекали, что разрабатывать линию убийства и привлекать кого-то к уголовной ответственности не будут, руки у эксперта развязаны и особо мудрить со вскрытием и актом не надо.
Собственно, уголовного дела и не было, были лишь «материалы дознания по факту самоубийства гр.Есенина А.С.» - на 16 листах. Но и дальнейшее дознание
23 января 1926 года было прекращено на основании все той же статьи УПК - «отсутствие состава преступления». Ни газеты, ни родные и близкие, ни публика - никто же не сомневается, что поэт сам наложил на себя руки. Всем все ясно, ну и чего же тянуть волынку.
Есенинская комиссия переругалась
В 1989 году при ИМЛИ (институт мировой литературы) была создана комиссия Всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта под председательством Ю. Прокушева.
Юрий Прокушев — литератор, маститый советский есениновед, без предисловий которого не обходилось почти ни одно издание произведений Есенина, можно сказать, монополист в этой области. Он всегда был сторонником официальной версии - самоубийства, и это не могло не сказаться на работе комиссии.
Выясняла она обстоятельства смерти поэта весьма неторопливо. Только в 1992 году комиссионеры обратились в бюро Главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава России с просьбой проверить все версии смерти Есенина. Казалось бы, новое время, бояться уже нечего, должны широко открыться партийные, чекистские архивы и можно резать правду-матку. Но ничего нового по «делу» Есенина не обнаруживается.
Экспертная группа, в которую входили ведущий судебно-медицинский эксперт РФ С.Никитин , три профессора судебной медицины - С. Абрамов, В. Крюков, В. Плаксин, эксперт И.Демидов, специалист в области фотографии, криминалист Генпрокуратуры В.Соловьев, изучает все те же давно известные материалы: акты, фото, сделанные Наппельбаумом, 7 (!) посмертных масок.
«Чтобы исследовать самую качественную из них, изготовленную скульптором И. Золотаревским на следующий день после смерти поэта и на которой видна каждая морщиночка, я специально ездил в Санкт-Петербург в «Пушкинский дом» - пишет С.Никитин. Вывод экспертов, которые уже проделывали все это много лет назад и лишь повторились, не может не порадовать Прокушева: убийства не было.
Комиссионеры обращаются в Генпрокуратуру с просьбой дать заключение об обоснованности прекращения 23.01.26 г. дознания по факту самоубийства С. А. Есенина и в начале 1993 года его получают. Документ пространный, в нем перечисляются все те же известные факты, а также тезисы новых публикаций в периодике, авторы которых якобы доказывают версию об убийстве поэта.
Выводы в конце Заключения делает и подписывает старший прокурор управления по надзору за следствием и дознанием Генеральной прокуратуры РФ Н.Дедов, визирует помощник Генерального прокурора РФ М.Катышев:
«С учетом изложенного прихожу к заключению, что дознание по смерти поэта С. А. Есенина проводилось в соответствии с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством (УПК РСФСР от 1923 года), а допущенные неполнота и низкое качество документов дознания сами по себе без подтверждения другими объективными доказательствами, не могут быть основанием для вывода об убийстве поэта и эксгумации его останков для проведения судебно-медицинского исследования. Постановление народного следователя 2-го отделения милиции г. Ленинграда от 23.01.26 о прекращении производства дознания по факту убийства С. А. Есенина является законным.»
Члены комиссии Есенинского комитета насмерть разругались друг с другом, а затем и расплевались. Сторонники версии убийства обвинили Ю. Прокушева и других, что за четыре года деятельности комиссии она «не нашла ни одного конкретного доказательства в подтверждение версии самоубийства поэта» и пообещали создать альтернативную комиссию на государственном уровне.
Новые обращения в Генпрокуратуру, в том числе родственницы поэта Светланы Есениной, с просьбой возбудить уголовной дело и провести эксгумацию, ни к чему не привели.
Польские эксперименты
В отличие от наших судебно-медицинских экспертов, работавших только с известными документами и материалами, польские криминалисты из Высшей школы полиции в г. Щитно провели в 2009 г. ряд тщательных экспериментов, воспроизводящих то, что могло происходить с Есениным в роковую ночь с 27 на 28 ноября 1925 года. ( К ним обратился писатель Гжегож Ойцевич, работавший над книгой о гибели Есенина.) Всего было проведено 10 экспериментов с привлечением живых участников, статистов, с использованием манекенов, спецтехники, оружия и т.д. Нет возможности рассказать о всех (эти материалы интересующиеся найдут на сайте esenin.ru), но вот самые важные.
По фотографиям из 5-го номера «Англетера» и морга в Обуховке польские эксперты установили, что на шее Есенина имеются не одна, а две странгуляционных борозды. Первая идет выше гортани : с левой стороны - вверх и теряется в районе ушной раковины; справа борозда идет немного вверх к затылочной области. Такая картина бывает, когда человек висел в петле. Вторая пара борозд идет параллельно вокруг шеи и похожа на след, оставленный сложенной вдвое веревкой (удавкой).
Версию, что поэт был сначала задушен, а потом подвешен в петле, может подтверждать и исследование кисти правой руки, той, которая застыла в судороге. На гипсовом слепке (он был сделан, как и маски, сразу после смерти), а также на фото из морга на ладони видны борозды (повреждения на коже). Они могли образоваться, полагают эксперты, когда Есенин пытался оттянуть наброшенную на него удавку — веревка елозила, оставляя следы на ладони.
Повреждения на лице: вмятина в районе правого надбровия, вероятно, от удара рукояткой нагана или другим округлым предметом. В эту же область произведен и выстрел. Второй выстрел — в правое ухо.
Чтобы забраться со стола (высотой 80 см) на тумбу (высотой 150 см), служившую подставкой для канделябра, и при ее малом диаметре удерживать на ней равновесие, далее привязать веревку к трубе на высоте 3,8 метра при росте Есенина 168 см, нужно было обладать недюжинными гимнастическими способностями. А еще сохранять полнейшее хладнокровие, что для собравшегося вешаться (если он собирался) импульсивного Есенина вряд ли было бы возможно.
Там у польских криминалистов еще много-много всего. Общий вывод: имел место не суицид, а однозначно поэта Сергея Александровича Есенина убили.
Тайна зарыта неглубоко
Будет ли когда-нибудь эта тайна разгадана? Документы, которые явились на свет из архивов, увы, крайне малочисленны и не дают однозначного ответа. Ожидать, что вдруг еще что-то всплывет, вряд ли стоит — давно бы уже всплыло. Новых писем, воспоминаний, свидетельств тоже не будет, откуда им взяться. Все пережевано, прокомментировано, проинтерпретировано, прокомпостировано и растащено по окопам в зависимости от того, по какую сторону есенинского «фронта» пребывают исследователи.
Между тем главный вещдок по «делу» Есенина находится буквально под ногами, в Москве на Ваганьковском кладбище. Это, извиняюсь, останки Есенина, если, конечно, они имеются под могильной плитой и не истлели в труху за сто минувших лет. Истлеть не должны, кости, черепа погребенных сохраняются и дольше. Эксгумация могла бы поставить точку в многолетних спорах и дать ответ на главный вопрос - каким был финал есенинской драмы.
Могила Есенина не раз меняла свой вид: сначала простой крест, чугунная оградка, потом камень с барельефом, потом памятник. Ее неоднократно благоустраивали. Рядом в 1955 году подзахоронили матушку поэта Татьяну Федоровну, пережившую сына на 30 лет. Их могилы объединены общим гранитным бордюром. Возможностей попутно с благоустройством скрытно извлечь и уничтожить останки Есенина было предостаточно.
Если останков в могиле нет, конспирологи могут торжествовать: чекисты (а кто бы еще такое мог проделать, не фанатичные же поклонники похитили тело своего божества?!), именно чекисты и в могиле дотянулись до убитого ими поэта, замели последние следы! Но эта версия кажется слишком фантастической. Тогда, в 20-е никто не сомневался, что Есенин повесился, и ГПУ не надо было суетиться, чтобы еще чего-то там заметать.
Но в наши дни современники желают знать истину. Итак, останки извлечены. Череп Есенина сразу бы показал экспертам характер повреждений. Проломленные тупым предметом лобовые кости, входные и выходные пулевые отверстия однозначно доказали бы, что имело место убийство. Сломанные, допустим, ребра — еще и жестокое избиение перед смертью...
Ответ может быть найден. Но пойти на эксгумацию несмотря на многочисленные обращения власть предержащие , прокуратура упорно не хотят. А может, и впрямь не стоит тревожить прах великого поэта? Ну какая теперь разница — сам, не сам? Сто лет прошло... Нет, разница все же есть: называть великого национального поэта «висельником», как Прилепин, или признать жертвой, замученной палачами.
Когда между собой борются две противоположные версии, и ни одна долгое время не может победить другую, философы говорят: ищите третью. Прежде чем это делать, я все-таки доразобрался бы с первыми двумя. И послал бы экспертов на Ваганьковское кладбище искать ответы.