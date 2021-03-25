Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 4

Зелёный змий и чёрный человек

Последний год жизни Сергея Есенина – 1925-й – был плодотворным в плане творчества, но тяжелейшим для земного бытия поэта и его «эго». Он уже вне каких-либо литературных объединений, расплевался с имажинизмом, он сам по себе, но известен, востребован, временами крепко ругаем критиками, даже злобно, но читающая публика готова носить его на руках.

За год было написано более 60 стихотворений, многие из них – настоящие шедевры, завершён цикл «Персидские мотивы», написана поэма «Анна Снегина», издано 8 книг, сборник «Русь Советская». А главный успех – в конце июня 25-го года Госиздат заключил с Есениным договор на издание его сочинений в 3-х томах. Никто из современных Сергею Александровичу поэтов такой чести не удостаивался, он первый! К тому же это сулило очень хорошие деньги – по договору гонорар составлял 1000 рублей ежемесячно в течение 20 месяцев (директор завода, к примеру, получал 300 руб. в месяц, инженер – 200). Средства в тот год были нужны как никогда. Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье Толстой, нужно было обустраивать семейный быт, содержать сестёр Катю и Сашу, а также мать.

Вроде бы жизнь налаживалась, есть чему радоваться, но для него все окрашено преимущественно в тёмные тона, будто материализовался кошмар из поэмы «Чёрный человек» (написанной в ноябре 1925-го и опубликованной уже после смерти Есенина):

«Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь».

Многие знакомые отмечали, что Есенин сильно сдал, плохо выглядит, явно болен. Все чаще повторяются загулы, нервные срывы. И причина, вероятно, не только в алкоголизме… Впрочем, если такой диагноз – алкоголизм – Сергею Александровичу кем-то и ставился, достоверных документов не осталось. Скажем, относящихся к маю 1923 года, когда Есенин по настоянию четвёртой жены, американки Айседоры Дункан поправлял здоровье в клинике под Парижем у профессора Петра Ганнушкина (снова к нему Есенин попадёт два года спустя, уже в Москве). А вот свидетельств запоев поэта, скандалов на этой почве, приводов в милицию предостаточно – рассыпаны по десяткам мемуаров. С начала 20-х страшный роман поэта с зелёным змием стремительно развивался.

В конце лета 1923 года Есенин на короткое время поселился у приятеля, имажиниста Ивана Старцева. Удивительно, но у Есенина при его очень неплохих доходах никогда не было своего жилья ни в Москве, ни в Питере, обретался он на съёмных квартирах, в гостиницах или у знакомых. Старцев вспоминает:

«Приходил только ночевать, и в большинстве случаев в невменяемом, пьяном состоянии. Однажды, возвращаясь в четыре часа утра, Есенин упал на лестничной площадке… Падая, исцарапал себе лицо и хрипел. Придя немного в себя, он беспрерывно начал кашлять, обрызгав всю простыню кровью…»

Да и сам Есенин после вояжа по Европам и в США (в Штатах тогда был сухой закон, но Дункан прихватила с собой приличный запас спиртного) признавался:

«Ничего я там не видел, кроме кабаков и улиц… Я уже под конец и людей перестал запоминать… Ну, и пил, конечно… А пил я потому, что тоска загрызла».