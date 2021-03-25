Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 2

- Самоубийство в «Англетере» точно не явилось итогом его непростых, но в целом понятных отношений с советской властью, это результат его мучительной поэтической и человеческой судьбы, алкоголизма, бесконечных женитьб, брошенных детей, усталости от самого себя. Сводить этот чудовищный букет к политической подоплеке - попросту нелепо... - говорит Прилепин о Есенине в одном из интервью .

Версии убийства поэта стали плодиться еще в 80-е годы прошлого века, в 90-е стало возможным не только говорить, но и печатать то, что раньше было нельзя.

Одна из основательных работ в этом ряду - книга питерского писателя и литературоведа Виктора Кузнецова "Тайна гибели Есенина" (1997 г.), дополнявшаяся и переиздававшаяся. "В исследовании впервые использовались недавно еще секретные архивно-документальные источники из труднодоступных фондов (ВЧК-ГПУ-НКВД, МВД и др.) ... В.И.Кузнецов представляет новые факты и аргументы, убедительно доказывающие убийство великого русского поэта." - говорится в аннотации. Но в общем-то надежных документов, которые поставили бы жирную точку в «деле» Есенина, и не обнаруживается. Тем не менее автор сводит все сюжетные линии к главному «злодею и ненавистнику» поэта — Льву Троцкому, делая местами легкие «прокладки»: «… И все-таки Троцкий вряд ли отдавал приказ убить Есенина; вполне может быть, он лишь санкционировал его арест в Ленинграде, дабы "проучить" поэта-скандалиста, уклонявшегося от суда. Причем, полагаем, санкция последовала полуофициальная, адресовалась она одному из его ближайших оруженосцев. (подразумевается Яков Блюмкин - террорист, чекист, разведчик, организатор спецслужб, охранник Троцкого — Авт.) Последний на допросах бурно реагировавшего поэта, возможно, переусердствовал, что и привело к трагическому финалу.»

Свою «убийственную» версию выстраивает писатель, публицист Наталья Сидорина, автор книги «Златоглавый. Тайна жизни и гибели Сергея Есенина» (2006 г., из-во ОАО «Янтарный сказ», Калининград): «Поэта убили вечером 27 декабря канделябром, затем инсценировали его самоубийство через повешение… Писатель Борис Лавренев писал в «Красной газете» («Ленинград, 1925 г., 30 декабря): «Мы разошлись с Сергеем в 1918-м году — слишком разно легли наши дороги. Но я любил этого казненного дегенератами мальчика искренне и болезненно. И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнаруженную правду и назвать палачей и убийц — палачами и убийцами, черная кровь которых не смоет кровавого пятна на рубашке замученного поэта». - цитирует Лавренева Сидорина.

Как вообще в «Красной газете» могли появиться такие строки — с явным намеком на палачей из ОГПУ? Не укладывается в голове! Но если взять не отрывок, а всю статью молодого тогда, очень эмоционального питерского литератора Лавренева «Казненный дегенератами», окажется, что имелись в виду не дегенераты-чекисты, а дегенераты-имажинисты, богемное окружение Есенина. Такое можно было печатать. Прилепин приводит более пространный отрывок из «Красной газеты» №315, вечерний выпуск: