Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 6

И снова нашлось, кому донести в органы. Вскоре сам шутник Ганин будет «назначен» ГПУ главой подпольной антисоветской террористической организации «Орден русских фашистов». Компанию друзей, в которую входили поэты, литераторы, художники, врачи, (да, моловшие языками, но не совершившие каких-то конкретных действий против советской власти), записали в «фашисты», злейшие враги. 11 ноября 1924 года Алексей Ганин и еще 13 человек были арестованы по инспирированному делу «Русских фашистов».

В ходе допросов Ганин тронулся умом, что подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза. Это обстоятельство не помешало чекистам приговорить его к высшей мере. В конце марта 1925 года Ганин и еще четверо — художники, братья Петр и Николай Чекрыгины, литераторы В.Галанов и В.Дворянский были расстреляны. Трое «фашистов» получили по 10 лет лишения свободы в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН).

А что же Есенин? Ведь он тоже должен был оказаться в списке привлеченных по этому делу. То ли каким-то звериным чутьем почувствовав нависшую опасность, то ли был предупрежден, но в начале сентября 1924 года, еще до арестов Ганина и других «русских фашистов, Есенин из Москвы исчезает. Никто не знал кроме самых близких, что путь его лежал в Баку, где было у кого укрыться.

Восток, о сколько в этом звуке!

Восток неизъяснимо притягивал Сергея Есенина — и Кавказ, и «золотая дремотная Азия». Там он бывал неоднократно, напитывался новыми впечатлениями, там хорошо жилось и писалось (это при том, что еще шла гражданская война, и на Туркестанском фронте было горячо).

В 1921 году с середины мая по 3 июня Есенин гостил в Ташкенте у своего друга поэта Александра Ширяевца. Знакомство их завязалось еще до революции и переросло в большую дружбу. Настолько они стали близки,

что после неожиданной смерти Ширяевца (переехавшего из Туркестана в Москву) в мае 1924 года (предполагали, что умер от менингита), Есенин стал его душеприказчиком по литнаследству и объявил: «Если я умру, похороните меня рядом с Шуркой милым». Что и было исполнено: могилы Сергея Есенина

и Александра Ширяевца находятся рядом на Ваганьковском кладбище.

В Ташкенте Есенин жил в служебном вагоне (Ширяевец ютился в комнатке на нескольких квадратных метрах, негде было гостя разместить). Вагон в тупике на приколе, а Есенин — весь в движении: выступления перед публикой, знакомство с колоритными Ташкентом, Самаркандом.

Год спустя Есенин писал Мариегофу из-за границы: « Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно! Боже мой!» Европа, а затем и Америка поэта совсем не впечатлили, там он тосковал и маялся.

Но главная точка в восточных путешествиях Есенина это, конечно, Баку.

Первый раз он побывал здесь в августе 1920 года вместе со своими друзьями-имажинистами Анатолием Мариенгофом и Григорием Колобовым. Последние

с детства были дружны, вместе обучались в 3-й частной гимназии в Пензе.

После революции Колобов высоко поднялся по службе в Наркомате путей сообщения. Ему, старшему инспектору Центрального управления НКПС для инспекционных поездок по Стране Советов был положен персональный комфортабельный вагон. Колосов пописывал стихи, входил в группу имажинистов, а также был членом созданной Есениным «Ассоциации вольнодумцев в Москве». Удачные обстоятельства! Особенно наличие мягкого вагона. Именно в нем Есенин приезжал в Ташкент и проживал. Этот же вагон доставил друзей в Баку. Чем они здесь занимались? Колобов инспектировал, Мариенгроф с Есениным знакомились с городом, встречались с читателями, творческой интеллигенцией. В тот приезд в Баку Есенин закончил знаковую для него поэму «Сорокоуст», в которой окончательно расплевался с «новокрестьянской поэзией». Вы конечно помните строки оттуда про красногривого жеребенка, который бежит за поездом, «тонкие ноги закидывая к голове»:

«Милый, милый, смешной дуралей, Но куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница?»

Есенин почувствовал, что не все ладно при новой власти с воспевавшейся им любимой деревенской Русью.

«О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка,

Се изб древенчатый живот Трясет стальная лихорадка!»

«Хорошо им стоять и смотреть, Красить рты в жестяных поцелуях,—

Только мне, как псаломщику, петь Над родимой страной “аллилуйя”.

Оттого-то в сентябрьскую склень На сухой и холодный суглинок,

Головой размозжась о плетень, Облилась кровью ягод рябина.

Оттого-то вросла тужиль В переборы тальянки звонкой.

И соломой пропахший мужик Захлебнулся лихой самогонкой.»

(август 1920)

Но торная дорога в Баку для Есенина проложилась благодаря знакомству, быстро переросшему в дружбу (заметьте, со сколь многими он знакомился и сходился на короткой ноге; дружить надо уметь, а у Есенина просто талант на это был!) со вторым секретарем ЦК компартии Азербайджана и по совместительству главным редактором газеты «Бакинский рабочий» Петром Чагиным, приехавшим в Москву по партийным делам.