Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:05

Послание Урганта к бабушке, арест Зуева и спровоцированные побои в саратовской ИК-7: новости к полуночи 3 декабря

Дайджест новостей к окончанию пятницы

Фото: Instagram Ивана Урганта

Нина Ургант

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что в саратовской ИК-7 администрация перевела заключённого Юрия Тимофеева в отряд, в котором находились заключённые, которых он пытал. В итоге мужчина доставлен в реанимацию клинической больницы с серьёзными травмами, пишет сайт «Такие дела». Осечкин уверен, что это было сделано для того, чтобы очернить ранее пострадавших от пыток заключённых перед визитёрами из СПЧ.

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева вс`-таки оставили под стражей, не заменив меру пресечения на домашний арест. Сегодня к Тверскому суду для профессора вызывали скорую медицинскую помощь, артериальное давление давление у Зуева поднялось выше 220 единиц.

В возрасте 92 лет скончалась актриса Нина Ургант. Посмертно ей вручат приз «Легенда сцены». Передача «Вечерний Ургант», которую ведёт внук актрисы, 3 декабря выйдет в записи. Сам Иван Ургант посвятил своей бабушке пост в Instagram, где рассказал о том, как они дружили в его детстве.

В семи субъектах уровень коллективного иммунитета от коронавируса превысил показатель в 72%, а в одном из них – в Севастополе – коллективный иммунитет составляет 80,8%. Сгущает краски только тот факт, что на самолёте, прилетевшем из ЮАР в России среди ста пассажиров у двоих ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Именно в Южной Африке обнаружен новый штамм ковида омикрон.

Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих заморозках и снегопадах

Коротко о других новостях:

  • В списке иностранных агентов сегодня добавилось четыре журналиста и одна правозащитная организация
  • В России некоторые провайдеры начали блокировать систему прокси-серверов Tor
  • Сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко Владимир стал новым гендиректором компании VK
  • Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркопотребления
  • Поездка Александра Лукашенко в Крым может состоятся на месяц позже, чем планировалось – в новогодние праздники


Читайте также сегодня на сайте «Собеседника»:

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Общество 31 минуту назад

Социолог о рисках использования городского видеонаблюдения: «Это позволит эффективнее бороться с оппозиционными взглядами»

Общество 1 час назад

VK - значит Владимир Кириенко. Что известно о новом главе компании, назначению которого так обрадовались боты

Общество 1 час назад

Новые иноагенты: 4 журналиста и НКО по защите призывников

Политика 3 часа назад

Отложенная принципиальность: приезд Лукашенко в Крым могут перенести на новогодние праздники

Общество 3 часа назад

«Пора учреждать РосQRКОДконтроль»: в сети отреагировали на изменение Минтрансом позиции по QR-кодам

Общество 3 часа назад

«Наконец-то признались, что Земля – плоская!» В сети отреагировали на памятку для «единороссов», как отвечать антипрививочникам

Общество 3 часа назад

Роман Вильфанд: «Готовьтесь к морозам и снегопадам»

Общество 4 часа назад

О, омикрон: наши соотечественники - о том, что происходит в ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса

Политика 4 часа назад

Роман Юнеман о блокировке Tor: «Уничтожить анонимность в интернете вряд ли удастся — за ней стоит слишком большая коммерческая индустрия»

Происшествия 4 часа назад

На Кубани у активиста в администрации поселка не хотели принимать предложения по бюджету, но решили придушить

Политика 4 часа назад

Леонид Гозман: «На Госдеп пусть Лавров обижается»

Политика 4 часа назад

Индекс счастья Владимира Жириновского

Политика 6 часов назад

Сын Михаила Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге

Политика 6 часов назад

«Жизнь налаживается»: Лилия Чанышева написала жизнеутверждающее письмо из СИЗО «Печатники»

Общество 6 часов назад

Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии под панк-рок композицию

Общество 7 часов назад

Вендинговая волна в мире и в России

Общество 7 часов назад

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда

Общество 8 часов назад

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика