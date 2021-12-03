Послание Урганта к бабушке, арест Зуева и спровоцированные побои в саратовской ИК-7: новости к полуночи 3 декабря

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что в саратовской ИК-7 администрация перевела заключённого Юрия Тимофеева в отряд, в котором находились заключённые, которых он пытал. В итоге мужчина доставлен в реанимацию клинической больницы с серьёзными травмами, пишет сайт «Такие дела». Осечкин уверен, что это было сделано для того, чтобы очернить ранее пострадавших от пыток заключённых перед визитёрами из СПЧ.

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева вс`-таки оставили под стражей, не заменив меру пресечения на домашний арест. Сегодня к Тверскому суду для профессора вызывали скорую медицинскую помощь, артериальное давление давление у Зуева поднялось выше 220 единиц.

В возрасте 92 лет скончалась актриса Нина Ургант. Посмертно ей вручат приз «Легенда сцены». Передача «Вечерний Ургант», которую ведёт внук актрисы, 3 декабря выйдет в записи. Сам Иван Ургант посвятил своей бабушке пост в Instagram, где рассказал о том, как они дружили в его детстве.