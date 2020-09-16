Как будут судить мертвого неонациста Тесака, обвиняемого в серии убийств? Объясняет адвокат
Дело могут рассмотреть присяжные
Следственный комитет посмертно предъявил обвинение в трех убийствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Его дело будут рассматривать заочно и посмертно, рассказал «Собеседнику» адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого - Сергея Марцинкевича.
— Подобные процессы - это уже не новация. Напомню, что первым умершим обвиняемым был юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. А в 2016 году Конституционный суд вынес постановление, в котором говорилось, что подобные процессы проводятся в интересах реабилитации обвиненного лица. Но уникальность конкретно этой ситуации состоит в том, что в деле несколько фигурантов, и мы можем попросить об участии присяжных заседателей, - говорит Михальчик.
По словам адвоката, представителем обвиняемого является его отец, а значит - к нему переходят и все юридические права. Сергей Марцинкевич может ознакомиться с материалами дела, а также на судебном процесса произнести речь в прениях сторон.
— В нашем деле есть три эпизода, но личности погибших не установлены, их тела не найдены. Основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Позиция отца состоит в том, что признательные показания были даны под пытками, - заявил Михальчик.
На суде они рассчитывают привлечь внимание к обстоятельствам смерти Тесака в колонии, которые до сих пор не расследованы, утверждает защита.
Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО. В Следственном комитете утверждали, что перед смертью Тесак признался в причастности к двум двойным убийствам. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, «с большой уверенностью» может говорить, что после этого он покончил с собой.
Семья и адвокат утверждали, что на теле Тесака нашли следы пыток, а во рту у него обнаружили предсмертную записку. В ней Марцинкевич писал, что оговорил себя, признаваясь в убийствах.
В декабре 2020 года на основании показаний Тесака были задержаны шесть его предполагаемых соратников, подозреваемых в серии убийств. Они находятся под стражей.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям, в том числе связанным с экстремизмом. Вместе с соратниками по ультраправому движению создал организацию «Реструкт», впоследствии ее проектами стали «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй». Их активисты выискивали педофилов и наркоторговцев, устраивали показательные издевательства над ними, записывая это на видео.