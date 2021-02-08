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Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Сгоревший портрет, о котором писали СМИ, случайно подпалила свеча. Мемориал со свастиками по-прежнему на своем месте - в 70 метрах от братской могилы ВОВ

Фото: Дмитрий Соколов

Максим Марцинкевич словно и не умирал. Спустя 10 месяцев того, как самого известного экстремиста, нациста и интернет-провокатора нашли мертвым в камере СИЗО, его имя по прежнему часто встречается в новостях.

Недавно в ФСБ отчитались о задержании сторонников Тесака в трех регионах страны.

Представители охраны Кунцевского кладбища, где похоронен Марцинкевич, рассказали Sobesednik.ru, что "паломники" к его могиле приезжают даже из дальних регионов.

На этой неделе по telegram-каналам разошлась новость о том, что могилу Тесака осквернили. Портрет Марцинкевича, действительно, полностью выгорел. Но, как выяснилось, от жара народной любви.

Фото: Дмитрий Соколов

– Да никто ее не осквернял, - говорит охранник у ворот главного входа. - Просто кто-то свечу поставил. А там же литература лежит, фотографии — они и загорелись. Если бы могилу хотели осквернить, там бы все сломали, выдернули, разбили нахрен. Но все цело. Пацанов дофига сюда ходит. Приезжают вечером, с Уфы даже. Говорят, мы его поклонники.

Охранник — то ли таджик, то ли киргиз, говорит об этом, почему-то, без осуждения.

– Он же, видишь как, против педофилов был, - словно угадывает он мой вопрос.

Указание пути к могиле звучит странно, если помнить, что Тесак — самый известный скинхед России.

– Иди к 10-му колумбарию, там где герои, военные. Там ещё братская могила. И от нее налево.

Здесь похоронены, например, руководитель канцелярии президента РФ Александр Голублев и заслуженный артист России, работник цирка Александр Горин. Но нигде нет столько свежих цветов, как у могилы Марцинкевича.

И, конечно, нет венков от «российского Ку Клукс Клана», нацистских гербов, кельтских крестов, фигурок древнерусских воинов, фанатских шарфов и других околоэкстремистских символов.  

Фото: Дмитрий Соколов
Фото: Дмитрий Соколов
Под ретушью - запрещенная символика

Некоторые посвящают Тесаку стихи: «…Мы держимся крепко, крепче, чем сталь. За нами, как прежде, и правда и сила...».

Фото: Дмитрий Соколов

Под портретом - обгоревшая книга. Судя по обрывкам текста — это произведения Карлоса Кастанеды «Второе кольцо силы». «Карлос узнает, что атаки на него были спланированы для того, чтобы он открыл в себе силу и осознал себя как нового Нагваля», - пересказывает аннотация. Именем «Нагваль» Марцинкевич подписал свою предсмертную записку.

У Кастанеды это означает скрытую, потаенную сторону человека, объясняет Google. Кажется, эта книга и сожгла Тесака. Рядом стоит несколько остывших лампадок. 

Фото: Дмитрий Соколов

Марцинкевич родился в мае, а умер в сентябре. Наплыв поклонников нельзя оправдать памятной датой. Так его могила выглядит всегда.

Если вам показалось, что мы прославляем память Тесака, то это не так. Стихией этого персонажа были крайняя жестокость и насилие. Мысль о том, что именно его могила стала главной точкой притяжения на Кунцевском кладбище, может вызывать только недоумение. 

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