Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

– Да никто ее не осквернял, - говорит охранник у ворот главного входа. - Просто кто-то свечу поставил. А там же литература лежит, фотографии — они и загорелись. Если бы могилу хотели осквернить, там бы все сломали, выдернули, разбили нахрен. Но все цело. Пацанов дофига сюда ходит. Приезжают вечером, с Уфы даже. Говорят, мы его поклонники.

Охранник — то ли таджик, то ли киргиз, говорит об этом, почему-то, без осуждения.

– Он же, видишь как, против педофилов был, - словно угадывает он мой вопрос.

Указание пути к могиле звучит странно, если помнить, что Тесак — самый известный скинхед России.

– Иди к 10-му колумбарию, там где герои, военные. Там ещё братская могила. И от нее налево.

Здесь похоронены, например, руководитель канцелярии президента РФ Александр Голублев и заслуженный артист России, работник цирка Александр Горин. Но нигде нет столько свежих цветов, как у могилы Марцинкевича.