В трех регионах задержали 40 сторонников Тесака в возрасте от 13 до 18 лет

Спецоперации по поимке сторонников националиста Максима Марцинкевича прошли в Комсомольске-на-Амуре, Пермми и в Брянске. Сотрудники ФСБ и МВД задержали около 40 человек в возрасте от 13 до 18 лет.

Следствие утверждает, что организованные группировки планировали устраивать тренировки в лесу для того, чтобы нападать на правоохранителей и даже обсуждали варианты вооружения.

Их целью якобы было изгнание из России мигрантов и установление «нацистского строя», пишет телеграм-канал Baza.

Readovka уточняет, что в Брянске лидером группировки оказался 17-летний подросток, возглавивший во «ВКонтакте» сообщество «Национально-возвражденческая стезя русского патриотизма». В сообщество ему удалось вовлечь двух человек 2002 и 2004 годов рождения. Всего в сообществе 50 человек.

Все, что успели сделать юные националисты за время работы своего объединения – установить стихийный мемориал памяти Максим Марцинкевича.

Еще одна операция прошла в городе Белгороде, где были задержаны националисты в возрасте от 16 до 25 лет. Там, по предположению ФСБ, молодые люди создали группировку с целью пропагандировать неонацизм и участвовать в межнациональных конфликтах.

При обысках у участников группировки в Белгороде были найдены 32 ножа, 11 кастетов, 13 телескопических дубинок, нацистская форма, травматы и издания с тактикой ведения боевых действий, пишет Baza.

Ранее СМИ сообщали, что на московском кладбище неизвестные сожгли фотографию Максима «Тесака» Марцинкевича. Напомним, что националист был найден мертвым в камере СИЗО в сентябре минувшего года.