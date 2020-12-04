Во рту Тесака была найдена предсмертная записка, где он пишет об оговоре

Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что во время судебно-медицинской экспертизы в ротовой полости националиста Максима Марцинкевича была найдена еще одна предсмертная записка. Об этом защитник рассказал «РИА Новостям».

Напомним, Марцинкевич два месяца назад был найден мертвым в челябинском СИЗО. Родственники не верят в версию самоубийства, поскольку на ногах у мужчины отсутствовали ногти, а также на теле были следы побоев.

Тем не менее в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста было отказано.

В камере у него было найдено несколько предсмертных записок. Но теперь стало известно, что при обследовании ротовой полости была найдена еще одна записка, завернутая в полимерный материал.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорит адвокат.

Перед смертью Тесак признался в убийстве двух человек неславянской национальности.

В конце октября также мертвым был найден друг националиста — его единомышленник Артем Костылев. Его труп был обнаружен в лесу.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)