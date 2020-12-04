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Около 10 человек стали фигурантами дела об убийствах на почве ненависти по показаниям Тесака

Среди обвиняемых есть волонтер, отмеченный грамотой правительства Москвы

Фото: АГН «Москва», Телеграм-канал «112»

Максим Марцинкевич

Примерно десять человек стали фигурантами уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. Все они задержаны и арестованы Басманным судом по показаниям националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Два человека этапированы в Москву из колоний, где отбывают наказание по другим преступлениям. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Разбирательство по делу ведет Главное следственное управление СКР. В основу обвинения легли девять явок с повинной, подписанные Тесаком до того, как он, по официальной версии, покончил с собой в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.

Следователи работают по факту двух резонансных преступлений 2003 года, кадры которых были опубликованы в Сети. Националисты отрезали головы двум мигрантам и разослали видео преступления в СМИ с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Другое похожее преступление произошло в Смоленской области.

Один из фигурантов во время обыска дал признательные показания и выдал ружье, с помощью которого было совершено одно из убийств.

Также известно, что для ходатайства о домашнем аресте один из обвиняемых представил грамоту правительства Москвы, поскольку работал в период пандемийного карантина волонтером.

Телеграм-канал «112» опубликовал протокол явки с повинной с подписью Максима Марцинкевича. Почерк в документе похож на тот же, что был в предсмертных записках Тесака, в том числе на найденном клочке бумаги во рту.

Рубрика: Общество

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