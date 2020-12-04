Около 10 человек стали фигурантами дела об убийствах на почве ненависти по показаниям Тесака
Среди обвиняемых есть волонтер, отмеченный грамотой правительства Москвы
Примерно десять человек стали фигурантами уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. Все они задержаны и арестованы Басманным судом по показаниям националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Два человека этапированы в Москву из колоний, где отбывают наказание по другим преступлениям. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Разбирательство по делу ведет Главное следственное управление СКР. В основу обвинения легли девять явок с повинной, подписанные Тесаком до того, как он, по официальной версии, покончил с собой в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.
Следователи работают по факту двух резонансных преступлений 2003 года, кадры которых были опубликованы в Сети. Националисты отрезали головы двум мигрантам и разослали видео преступления в СМИ с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Другое похожее преступление произошло в Смоленской области.
Один из фигурантов во время обыска дал признательные показания и выдал ружье, с помощью которого было совершено одно из убийств.
Также известно, что для ходатайства о домашнем аресте один из обвиняемых представил грамоту правительства Москвы, поскольку работал в период пандемийного карантина волонтером.
Телеграм-канал «112» опубликовал протокол явки с повинной с подписью Максима Марцинкевича. Почерк в документе похож на тот же, что был в предсмертных записках Тесака, в том числе на найденном клочке бумаги во рту.