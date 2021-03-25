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У двух россиян, прилетевших из ЮАР, выявлен коронавирус. Штамм пока уточняется

Исследование проводит Роспотребнадзор

Фото: Global Look Press

Рейс с сотней россиян прибыл в Россию из Южной Африки. Среди прибывших у двоих ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус, передаёт ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сейчас надзорное ведомство устанавливает штамм вируса у заболевших. Какие директивы будут выданы остальным согражданам, летевшим на борту, не уточняется.

Напомним, что в ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса, названный омикроном. Его специфика пока неизвестна, но это самая обильная мутация вируса за время пандемии.

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