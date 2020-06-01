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Голикова назвала регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID

В целом уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%

Фото: Global Look Press

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь «абсолютным лидером» по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу среди российских регионов, там этот показатель составил почти 81%, передает ТАСС

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», – заявила Голикова. 

Кроме Севастополя высокий уровень коллективного иммунитета (выше 72%) достигнут в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке.

По ее словам, в целом уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%. Первым компонентом препарата вакцинировались 72 млн раз, двумя компонентами – почти 64 млн раз. 

Голикова также отметила, что ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

Ранее уточнялось, что для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения (более 90 млн человек).

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