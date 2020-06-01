Голикова назвала регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Севастополь «абсолютным лидером» по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу среди российских регионов, там этот показатель составил почти 81%, передает ТАСС.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», – заявила Голикова.

Кроме Севастополя высокий уровень коллективного иммунитета (выше 72%) достигнут в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке.

По ее словам, в целом уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%. Первым компонентом препарата вакцинировались 72 млн раз, двумя компонентами – почти 64 млн раз.

Голикова также отметила, что ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

Ранее уточнялось, что для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения (более 90 млн человек).