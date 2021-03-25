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Ученый: В России до сих пор не привили и 40% населения

Даже только одной дозой привиты лишь 45%, что почти вдвое меньше нужной для снижения смертности цифры

Фото: Global Look Press

К настоящему моменту в России двумя дозами вакцины привиты только 38,6% граждан. Хотя бы одну дозу приняли 45,5% жителей, сообщает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор НГУ Сергей Нетесов.

«Должно вакцинироваться около 4/5 людей, то есть 75—80 % населения является пограничной цифрой. Мы очень далеки от нее и потому имеем очень плохие показатели и заболеваемости, и смертности», — передает его слова издание «Наука в Сибири».

Эксперт отмечает, что в России сейчас показатель смертности является «невероятно высоким». Это объясняется как малым числом прививок среди всего населения, так и «особенно» среди только пожилых людей старше 60 лет.

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