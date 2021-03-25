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Роман Вильфанд: «Готовьтесь к морозам и снегопадам»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд – о том, какая погода нас ожидает в первой декаде декабря

Фото: Global Look Press

Роман Менделевич, прошло уже три дня декабря, мы видим снегопады, во многих регионах аномалии, метели, циклоны… Что дальше-то будет?

– Сначала несколько слов о том, какой в среднем ожидается температура воздуха и месячная сумма осадков.

В северной половине страны – и на её европейской территории, и на Урале, и на севере азиатской части (вся Сибирь, Дальний Восток) – температурный фон ожидается близким к многолетним значениям.

А вот на всей южной части европейской территории, а так же на юге Урала, Средней Сибири, юге азиатской части России и Дальнего Востока) температурный фон прогнозируется выше нормы.

Наиболее высокие значения отклонений от нормы ожидаются на Нижней Волге, юге Приволжского федерального округа, в Астраханской, Волгоградской и Амурской областях, на юге Западной Сибири и Красноярского края, в Забайкалье. Там можно говорить даже о положительных среднемесячных аномалиях.

Фото: Андрей Струнин
Роман Вильфанд

А что со снегопадами? Петербург и Москву и дальше будет заваливать снегом?

– Осадков будет больше нормы. Особенно много их ожидается в Питере, вообще в Северо-западном федеральном округе, на юге Красноярского края, Вологодской области. Но и в центре европейской России тоже.

А дефицит – прежде всего в Якутии, а так же на Среднем Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская области).

Людям интересно знать детали: сколько градусов ожидается в их регионах? К чему готовиться?

– Ну, конечно же, всем интересны детали. Но максимально точными они бывают только на ближайшую декаду.

Сегодня уже 3 декабря. Мы говорим о прогнозе до 10 или 13 декабря?

– До 10-го.

Итак, Росгидромет прогнозирует, что на севере европейской России будет аномально холодно в течение всей декады. Температура ниже нормы примерно на 5-80С.

В ближайшие дни – в выходные и начале следующей недели – в Петербурге температура будет ниже -200С, до 220С мороза. Это заметная аномалия, не часто такое бывает. Кстати, в Питере холодно уже с 1-го декабря. Да и снега там выпало очень много. В первые два дня месяца там было сложно даже по улицам ходить. И снег там ожидается в ближайшие дни.

В общем, в Северной столице холодная снежная зима.

Но это ещё не предел. Весь Северо-западный федеральный округ окрашен синим цветом – там очень холодно именно в первой декаде.

Вот сейчас передо мной лежит свежий прогноз, и могу сказать: в Мурманской области ожидается -26С, в Вологодской области аномалии температуры будут достигать 10-12С и температура понизится до -30С. Аналогичная ситуация в Архангельской области...
- Роман Вильфанд
Фото: Global Look Press

В каких регионах также будет очень холодно?

– В Центральном федеральном округе (Костромская область, Ярославская область), там температура будет понижаться ниже -200С.

В Москве пока этого не ожидаем.

Ну и очень холодно на Урале, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО. Там температура прогнозируется до -36-400С, то есть аномалии там на 150С ниже многолетних значений.

Холодина и на севере Красноярского края: -39-430С. По-настоящему холодно в Эвенкии, на Таймыре...

Пришли долгожданные морозы и в Магаданскую область. В ноябре там было очень тепло, а сейчас прогнозируется до -480С.

Примерно такие же температуры на Чукотке: -470С. И это аномалия – на 7-100С ниже нормы.

Умеренная погода ожидается в центре европейской России – температура здесь будет около нормы.

А вот на юге Красноярского края – тоже невероятная аномалия, но уже положительная. Там температура на 16-200С выше нормы. Это значит, что температурный фон в декабре будет около 0 отметки. В общем, необычная ситуация: оттепели, да еще столь длительные такие. Это связано с потоком тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.

Фото: Global Look Press
Москву снегопад тоже не обошел стороной

Мы обязательно с Вами расскажем читателям о том, какая погода будет к Новому году и сделаем это поближе к празднику. Но все-таки всем хочется уже сейчас понять: какой будет погода в конце декабря…

– Я уже много раз говорил: для детальных прогнозов на сроки, превышающие 10 дней, в настоящее время не существует ответов.

Если говорить в более общем плане… Мы посчитали прогноз не только средней температуры и среднего количества осадков, многие индексы, например, северо-атлантического колебания и другие. Принцип такой: если фазы их колебаний однородны и указывают на перенос воздушных масс с запада на восток, это значит, что погода будет однородная. Не будет забросов холода с северо-восточных регионов, с арктических регионов Северного Ледовитого океана.

А мы увидели, что индексы циркуляции неоднородные, неоднозначные. Есть периоды с отрицательной фазой, есть с положительной. Это значит, что и погода будет неоднородной, будет и холод, и оттепели. Другими словами, средняя температура, о которой я говорил, - это не монотонность, когда постоянно будет тепло в одной части страны, а в другой – так же монотонно холодно… Это будут периоды очень сильных колебаний.

Кстати говоря, такие «качели» будут характерны практически для всей зимы. Потому что аналогичные долгосрочные прогнозы мы начинали считать с октября, и везде была – постоянная неоднородность, неоднозначность…

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