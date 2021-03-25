Роман Вильфанд: «Готовьтесь к морозам и снегопадам»

– Роман Менделевич, прошло уже три дня декабря, мы видим снегопады, во многих регионах аномалии, метели, циклоны… Что дальше-то будет?

– Сначала несколько слов о том, какой в среднем ожидается температура воздуха и месячная сумма осадков.

В северной половине страны – и на её европейской территории, и на Урале, и на севере азиатской части (вся Сибирь, Дальний Восток) – температурный фон ожидается близким к многолетним значениям.

А вот на всей южной части европейской территории, а так же на юге Урала, Средней Сибири, юге азиатской части России и Дальнего Востока) температурный фон прогнозируется выше нормы.

Наиболее высокие значения отклонений от нормы ожидаются на Нижней Волге, юге Приволжского федерального округа, в Астраханской, Волгоградской и Амурской областях, на юге Западной Сибири и Красноярского края, в Забайкалье. Там можно говорить даже о положительных среднемесячных аномалиях.