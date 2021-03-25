Элджея оштрафовали на ₽100 000. До решения суда рэпер уехал из России на Кипр

В Москве Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера Элджей за пропаганду наркопотребления, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

За какие именно строки своих песен музыкант был привлечён к ответственности, не уточняется.

Протокол на рэпера был составлен после жалобы Екатерины Мизулиной, возглавляющей «Лигу безопасного интернета». По её же наводкам по аналогичным статьям судили рэпера Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя. Оба так же были приговорены к штрафу 100 тысяч рублей.

Элджей не присутствовал на заседании суда. Его интересы представлял адвокат Илья Новиков. Ранее стало известно, что Элджей сейчас отдыхает на Кипре, где в том числе проводит время со своей бывшей супругой Настей Ивлеевой.