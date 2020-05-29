По стопам Моргенштерна: репера Элджея заметили у иммиграционного центра в Кипре

Известного российского исполнителя Элджея, который уже месяц находится за пределами России, сняли выходящим из иммиграционного центра на Кипре. Кадры с ним опубликовал телеграм-канал Peopletalk.

Как отмечается, возможно, Элджей решил получить гражданство Кипра, последовав примеру своего друга Моргенштерна, который тоже покинул страну на неопределенный срок.

Ранее ТАСС сообщал, что 3 декабря суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков. Он обвиняется по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для обычный граждан и до 100 тыс. рублей для предпринимателей.

В конце ноября другой репер Моргенштерн экстренно улетел из России после того, как глава СК Александр Бастрыкин, фактически, обвинил его в продаже наркотиков.