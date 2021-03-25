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Бастрыкин вылетел вслед за Моргенштерном на Ближний Восток

Рэпер угодил под всевидящую лупу Следственного комитета

Фото: Собеседник

Минутка аналитики. 25 ноября Моргенштерна заметили в одном из отелей Дубая. В том, что музыкант уже заселился и отдыхает, журналистам сознался представитель персонала пятизвездочного Palm Jumeirah. Моргенштерн экстренно улетел из России после того, как глава СК Александр Бастрыкин, фактически, обвинил его в продаже наркотиков. 

Музыканту даже пришлось отменять концерт в клубе Gipsy (находится, между прочим, у самой Болотной площади), на который были проданы почти все билеты. Администраторы заведения дали понять, что следили за последними новостями: «Вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам».  

Сегодня оказалось, что в том же направлении, что и Моргенштерн, из Москвы вылетел сам Александр Иванович Бастрыкин. Правда, остановился чуть ближе - в Сирии. Может, чтобы не спугнуть? «Обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан», - таинственно сообщает сайт СК. Правда, речь идет о терроризме. В этом Моргенштерна пока ещё обвинить не успели.  

Сейчас звёздного рэпера и не менее звездного представителя власти разделяют какие-то 2000 километров. Не так уж и много по меркам страны, из которой оба они прилетели.

Всевидящая лупа СК. Как попасть на личный прием к Александру Бастрыкину
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