Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 23:59

Всевидящая лупа СК. Как попасть на личный прием к Александру Бастрыкину

После нашумевшей истории о “разборе полетов” во Всеволожском отделе Следственного комитета, «Собеседник» решил выяснить, легко ли попасть на прием к главе СК и насколько это эффективно

Бастрыкин и лупа
Фото: СК РФ

Вы заметили, как много в последнее время в нашей жизни стало Александра Бастрыкина? Он награждает избитого бармена Ковалева, призывает расследовать убийство царской семьи, встречается с актерами «Улиц разбитых фонарей»... Но, пожалуй, самой выгодной имидж-стратегией главы СК является личная работа с потерпевшими. И со следователями, которыми граждане остались недовольны.

Следователя увезли на скорой

Последний громкий пример работы Бастрыкина «на земле» произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Женщина дошла до главы СК с жалобой на местного следователя Владислава Мергелова. Тот заключил, что ее сын в прошлом году отравился газом, пытаясь протопить дачный дом. Экспертиза показала, что утечка была небольшой – для смертельного отравления мужчина должен был находиться в помещении безвылазно целых 20 дней. Мать покойного заподозрила убийство. Роль преступника отводилась невестке – бывшей жене сына. Мергелов версией не заинтересовался. После того как оба оказались перед Бастрыкиным, следователю был устроен мощный разнос.

Судя по аудиозаписи разговора (она оказалась в интернете), глава СК, узнав, что Мергелов приехал из Краснодарского края, заметил, что это видно «по лицу», назвал его «понаехавшим» и прогнал «обратно на Кубанщину, где казаки воспитают нагаечкой пониже спины». Словесная порка происходила на глазах у жалобщиков. После этого разговора Мергелов оказался в больнице. Диагноз неизвестен.

– О манере общаться с подчиненными и о выражениях, которые использует глава СК, известно давно. Вызывать к себе, разрывать удостоверения – это любимое дело, – рассказывает Алексей Федяров, бывший следователь с многолетним стажем и глава юридического департамента организации «Русь сидящая» (НКО-иноагент). – То, что прозвучало, это, конечно, очень оскорбительная и агрессивная риторика. Человек, который руководит мощнейшим следственным органом, не может системно позволять себе такие высказывания. Но случаю во Всеволожске никто из знающих людей не удивился.

После совещания сотрудники Всеволожского отдела СК попали под проверку центральным аппаратом. По сообщениям прессы, в случае увольнения лейтенанта Мергелова все его 20 коллег готовы написать рапорт об отставке. Но пока об отставке следователя не сообщалось.

– Это просто красивая история для СМИ, – говорит Федяров. – Следствие – это не Братство кольца, где хоббиты, гномы и эльфы идут в огонь друг за друга. Это люди, у которых свои семьи, свои потребности, свои цели, свои дяди и тети, которые их туда пропихнули с огромным трудом. Наказаний из-за слитой записи тоже, я думаю, не будет – все сойдет на нет.

Короткий путь к главе СК

На сайте Следственного комитета указано, что глава СК проводит личный прием два раза в месяц – во вторую и четвертую среду месяца. Сейчас, в условиях карантина, приемы проходят в режиме видео-конференц-связи. Свое заявление на прием можно отправить по интернету или, написав на бумаге, опустить в специальный ящик для обращений, который висит в некоторых отделах СК (где именно – в каждом регионе надо узнавать отдельно).

Корреспонденция из ящиков ежедневно вынимается специально назначенными работниками и передается на рассмотрение. Однако это еще не прямой билет к Александру Бастрыкину.

– Пройти через броню, выстроенную в канцелярии, через которую регистрируются заявления на личный прием к Бастрыкину, непросто. По крайней мере в Ленинградской области, – рассказывает всеволожский адвокат Владимир Кудряшов. – Вы подаете заявление на прием к Бастрыкину через Следственное управление, в котором дают некое предварительное согласование. Получается замкнутый круг – вы жалуетесь на территориальный отдел или на управление, и там же это заворачивают. Поэтому, если вы хотите попасть к главе СК, лучше всего выбирать тот вопрос, который вызывает наименьший конфликт интересов. Грубо говоря, искать предлог. А уже когда окажетесь на приеме, можете излагать то, что волнует по-настоящему. Всегда лучше посоветоваться с адвокатом, адвокат всегда найдет, с чем зайти.

ящик
Фото: Instagram

Родственники погибшего мужчины во Всеволожске нашли, с чем зайти. Судя по всему, речь идет не совсем о рядовых гражданах. Известно, что мать – блокадница (особый статус). Кроме того, сайт «47news», который опубликовал аудиозапись с приема, утверждает, что в данный момент идет раздел наследства умершего – речь о петербургском отеле из шести квартир примерной стоимостью 100 миллионов рублей. Сама деревня Хязельки, где произошло несчастье, тоже место непростое. Здесь находится коттеджный поселок с домами, которые продаются на ЦИАНе за 38 миллионов рублей. Пострадавшая находится в почтенном возрасте, однако на женщину с такими же ФИО зарегистрирован бизнес (ИП) – деятельность страхового агента и брокера. Адресом указана деревня Старая, что в 4 километрах от Хязелек.

Сейчас по всеволожскому делу назначена дополнительная экспертиза. По словам Александра Бастрыкина, надо сделать все, чтобы у потерпевших не осталось вопросов к следствию, вызвать доверие. Но так везет не всем.

– Если ваше обращение прошло всю цепочку и оказалось на столе Александра Ивановича – это не является гарантией того, что проблема будет решена, – говорит адвокат Владимир Кудряшов. – По общению с другими юристами могу судить, что глава СК не любит сложные дела, со сложной фабулой. У меня, например, сложные – мошеннические схемы с землей на территории Всеволожского района. Все это плотно увязано с местной администрацией. Не очень любит Александр Иванович вникать в такие вещи. Ему нужно что-то простое и наглядное. В расследовании простых преступлений он активно содействует и машет шашкой.

Из 17 дел 14 – на личном контроле

Самый верный способ оказаться на приеме у главы СК – это (не дай бог) стать фигурантом дела, которое громко освещается в СМИ. Не проходит и недели, чтобы Александр Бастрыкин не взял что-нибудь под личный контроль. Будь то подрыв полицейского участка в Воронежской области, избиение бармена дагестанцами в Москве или покушение на участкового в Брянске.

– Да какой там недели, это непрерывный поток, – говорит юрист Алексей Федяров. – В Москве все округа завалены делами, которые на личном контроле. Зайдешь к следователю в округе, спросишь, сколько дел. Отвечает: 17, из них 14 на личном контроле.

Такие мероприятия – стресс для следователей на местах. После школьного расстрела в Перми глава СК лично приехал в регион. По информации СМИ, на разборе сильно досталось главе местного Следственного управления Сергею Сарапульцеву – его якобы унизили перед подчиненными. После совещания Сарапульцев покончил с собой. Вспоминается другой случай. В начале сентября скоропостижно скончался от инсульта глава отдела СУ СКР по Воронежской области Константин Стуров. За пару недель до этого в центре города взорвался автобус. Дело, естественно, оказалось под пристальным внимание главы СК.

После совещания
Фото: СК РФ
Сарапульцев - второй слева. Фото сделано в Перми в день совещания.

– Глава СК любит ездить по регионам с так называемым seagull management – чайка-менеджментом. Это значит прилететь, наорать и улететь,объясняет адвокат Илья Новиков.

Последним делом, взятым Александром Бастрыкиным под личный контроль, стало избиение подростка охранником в магазине “Пятерочка”.

Бастрыкина призвали ответить по поводу нападения на НКО-иноагента
Идет охота на стрелков. Следственный комитет начал разыскивать колумбайнеров по всей стране
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 1 день назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Общество 44 минуты назад

«Как обычно – затяните пояски, помогите государству, а оно поможет олигархам?»

Общество 58 минут назад

В Черногории освободили бывшего владельца Черкизовского рынка и дали ему политубежище

Общество 1 час назад

Огнестрел в детском онкоцентре, досрочные каникулы, обновлённая ключевая ставка и брошь Набиуллиной: новости к вечеру 22 октября

Общество 1 час назад

«Проценко, ты к другим ребятам обращайся, которые парады, концерты и голосования в пандемию проводят. Что же ты раньше молчал?!»

Общество 2 часа назад

«Мясное вредно – питаемся солнышком, пока оно бесплатно»: в сети отреагировали на повышение цен на колбасу

Общество 2 часа назад

Волгоградец проведёт в колонии 4,5 года за то, что сдал 8 человек в фермерское рабство

Общество 3 часа назад

Восьмилетний школьник получил велосипед за то, что спас друга от педофила

Общество 6 часов назад

Жители Сосенского поселения, просившие решить проблему с мигрантами, создают группы самообороны

Общество 7 часов назад

Главный каскадер России: Поступок Алека Болдуина - это маразм. Он, что, был обдолбанный?

Происшествия 7 часов назад

Массовые отравления контрафактным алкоголем добрались до Москвы

Общество 8 часов назад

Суд признал незаконным отстранение от работы слесаря, отказавшегося прививаться

Недвижимость 8 часов назад

Льготную ипотеку в России теперь можно использовать для покупки частных домов

Общество 8 часов назад

Собянин рассказал, когда ожидается пик заболеваемости в Москве, и пояснил отношение к QR-кодам

Общество 8 часов назад

Производитель экспресс-тестов на ковид заработал за несколько месяцев больше 180 млн рублей

Общество 8 часов назад

Три месяца за реквизит

Происшествия 9 часов назад

«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео

Общество 9 часов назад

В Москве в «нерабочие дни» утроят число проверяющих соблюдение масочного режима в транспорте

Общество 9 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика