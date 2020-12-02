Следователя увезли на скорой

Последний громкий пример работы Бастрыкина «на земле» произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Женщина дошла до главы СК с жалобой на местного следователя Владислава Мергелова. Тот заключил, что ее сын в прошлом году отравился газом, пытаясь протопить дачный дом. Экспертиза показала, что утечка была небольшой – для смертельного отравления мужчина должен был находиться в помещении безвылазно целых 20 дней. Мать покойного заподозрила убийство. Роль преступника отводилась невестке – бывшей жене сына. Мергелов версией не заинтересовался. После того как оба оказались перед Бастрыкиным, следователю был устроен мощный разнос.

Судя по аудиозаписи разговора (она оказалась в интернете), глава СК, узнав, что Мергелов приехал из Краснодарского края, заметил, что это видно «по лицу», назвал его «понаехавшим» и прогнал «обратно на Кубанщину, где казаки воспитают нагаечкой пониже спины». Словесная порка происходила на глазах у жалобщиков. После этого разговора Мергелов оказался в больнице. Диагноз неизвестен.

– О манере общаться с подчиненными и о выражениях, которые использует глава СК, известно давно. Вызывать к себе, разрывать удостоверения – это любимое дело, – рассказывает Алексей Федяров, бывший следователь с многолетним стажем и глава юридического департамента организации «Русь сидящая» (НКО-иноагент). – То, что прозвучало, это, конечно, очень оскорбительная и агрессивная риторика. Человек, который руководит мощнейшим следственным органом, не может системно позволять себе такие высказывания. Но случаю во Всеволожске никто из знающих людей не удивился.