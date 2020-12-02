Всевидящая лупа СК. Как попасть на личный прием к Александру Бастрыкину
После нашумевшей истории о “разборе полетов” во Всеволожском отделе Следственного комитета, «Собеседник» решил выяснить, легко ли попасть на прием к главе СК и насколько это эффективно
Вы заметили, как много в последнее время в нашей жизни стало Александра Бастрыкина? Он награждает избитого бармена Ковалева, призывает расследовать убийство царской семьи, встречается с актерами «Улиц разбитых фонарей»... Но, пожалуй, самой выгодной имидж-стратегией главы СК является личная работа с потерпевшими. И со следователями, которыми граждане остались недовольны.
Следователя увезли на скорой
Последний громкий пример работы Бастрыкина «на земле» произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Женщина дошла до главы СК с жалобой на местного следователя Владислава Мергелова. Тот заключил, что ее сын в прошлом году отравился газом, пытаясь протопить дачный дом. Экспертиза показала, что утечка была небольшой – для смертельного отравления мужчина должен был находиться в помещении безвылазно целых 20 дней. Мать покойного заподозрила убийство. Роль преступника отводилась невестке – бывшей жене сына. Мергелов версией не заинтересовался. После того как оба оказались перед Бастрыкиным, следователю был устроен мощный разнос.
Судя по аудиозаписи разговора (она оказалась в интернете), глава СК, узнав, что Мергелов приехал из Краснодарского края, заметил, что это видно «по лицу», назвал его «понаехавшим» и прогнал «обратно на Кубанщину, где казаки воспитают нагаечкой пониже спины». Словесная порка происходила на глазах у жалобщиков. После этого разговора Мергелов оказался в больнице. Диагноз неизвестен.
– О манере общаться с подчиненными и о выражениях, которые использует глава СК, известно давно. Вызывать к себе, разрывать удостоверения – это любимое дело, – рассказывает Алексей Федяров, бывший следователь с многолетним стажем и глава юридического департамента организации «Русь сидящая» (НКО-иноагент). – То, что прозвучало, это, конечно, очень оскорбительная и агрессивная риторика. Человек, который руководит мощнейшим следственным органом, не может системно позволять себе такие высказывания. Но случаю во Всеволожске никто из знающих людей не удивился.
После совещания сотрудники Всеволожского отдела СК попали под проверку центральным аппаратом. По сообщениям прессы, в случае увольнения лейтенанта Мергелова все его 20 коллег готовы написать рапорт об отставке. Но пока об отставке следователя не сообщалось.
– Это просто красивая история для СМИ, – говорит Федяров. – Следствие – это не Братство кольца, где хоббиты, гномы и эльфы идут в огонь друг за друга. Это люди, у которых свои семьи, свои потребности, свои цели, свои дяди и тети, которые их туда пропихнули с огромным трудом. Наказаний из-за слитой записи тоже, я думаю, не будет – все сойдет на нет.
Короткий путь к главе СК
На сайте Следственного комитета указано, что глава СК проводит личный прием два раза в месяц – во вторую и четвертую среду месяца. Сейчас, в условиях карантина, приемы проходят в режиме видео-конференц-связи. Свое заявление на прием можно отправить по интернету или, написав на бумаге, опустить в специальный ящик для обращений, который висит в некоторых отделах СК (где именно – в каждом регионе надо узнавать отдельно).
Корреспонденция из ящиков ежедневно вынимается специально назначенными работниками и передается на рассмотрение. Однако это еще не прямой билет к Александру Бастрыкину.
– Пройти через броню, выстроенную в канцелярии, через которую регистрируются заявления на личный прием к Бастрыкину, непросто. По крайней мере в Ленинградской области, – рассказывает всеволожский адвокат Владимир Кудряшов. – Вы подаете заявление на прием к Бастрыкину через Следственное управление, в котором дают некое предварительное согласование. Получается замкнутый круг – вы жалуетесь на территориальный отдел или на управление, и там же это заворачивают. Поэтому, если вы хотите попасть к главе СК, лучше всего выбирать тот вопрос, который вызывает наименьший конфликт интересов. Грубо говоря, искать предлог. А уже когда окажетесь на приеме, можете излагать то, что волнует по-настоящему. Всегда лучше посоветоваться с адвокатом, адвокат всегда найдет, с чем зайти.
Родственники погибшего мужчины во Всеволожске нашли, с чем зайти. Судя по всему, речь идет не совсем о рядовых гражданах. Известно, что мать – блокадница (особый статус). Кроме того, сайт «47news», который опубликовал аудиозапись с приема, утверждает, что в данный момент идет раздел наследства умершего – речь о петербургском отеле из шести квартир примерной стоимостью 100 миллионов рублей. Сама деревня Хязельки, где произошло несчастье, тоже место непростое. Здесь находится коттеджный поселок с домами, которые продаются на ЦИАНе за 38 миллионов рублей. Пострадавшая находится в почтенном возрасте, однако на женщину с такими же ФИО зарегистрирован бизнес (ИП) – деятельность страхового агента и брокера. Адресом указана деревня Старая, что в 4 километрах от Хязелек.
Сейчас по всеволожскому делу назначена дополнительная экспертиза. По словам Александра Бастрыкина, надо сделать все, чтобы у потерпевших не осталось вопросов к следствию, вызвать доверие. Но так везет не всем.
– Если ваше обращение прошло всю цепочку и оказалось на столе Александра Ивановича – это не является гарантией того, что проблема будет решена, – говорит адвокат Владимир Кудряшов. – По общению с другими юристами могу судить, что глава СК не любит сложные дела, со сложной фабулой. У меня, например, сложные – мошеннические схемы с землей на территории Всеволожского района. Все это плотно увязано с местной администрацией. Не очень любит Александр Иванович вникать в такие вещи. Ему нужно что-то простое и наглядное. В расследовании простых преступлений он активно содействует и машет шашкой.
Из 17 дел 14 – на личном контроле
Самый верный способ оказаться на приеме у главы СК – это (не дай бог) стать фигурантом дела, которое громко освещается в СМИ. Не проходит и недели, чтобы Александр Бастрыкин не взял что-нибудь под личный контроль. Будь то подрыв полицейского участка в Воронежской области, избиение бармена дагестанцами в Москве или покушение на участкового в Брянске.
– Да какой там недели, это непрерывный поток, – говорит юрист Алексей Федяров. – В Москве все округа завалены делами, которые на личном контроле. Зайдешь к следователю в округе, спросишь, сколько дел. Отвечает: 17, из них 14 на личном контроле.
Такие мероприятия – стресс для следователей на местах. После школьного расстрела в Перми глава СК лично приехал в регион. По информации СМИ, на разборе сильно досталось главе местного Следственного управления Сергею Сарапульцеву – его якобы унизили перед подчиненными. После совещания Сарапульцев покончил с собой. Вспоминается другой случай. В начале сентября скоропостижно скончался от инсульта глава отдела СУ СКР по Воронежской области Константин Стуров. За пару недель до этого в центре города взорвался автобус. Дело, естественно, оказалось под пристальным внимание главы СК.
– Глава СК любит ездить по регионам с так называемым seagull management – чайка-менеджментом. Это значит прилететь, наорать и улететь, – объясняет адвокат Илья Новиков.
Последним делом, взятым Александром Бастрыкиным под личный контроль, стало избиение подростка охранником в магазине “Пятерочка”.