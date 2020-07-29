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Главное к 17 октября: Пересильд и Шипенко на Земле, экстрадиция из Кабо-Верде, белорусам можно читать «экстремистов»

Съемочная группа вернулась с МКС, подписка на «экстремистские» каналы в РБ пока законна. Главное к утру воскресенья

Фото: пресс-служба СК

Александр Бастрыкин наградил актёров сериала «Улица разбитых фонарей» медалями «10 лет Следственному комитету»

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернулись на Землю. С МКС на спускаемом аппарате их сопровождал космонавт Олег Новицкий. Посадка прошла в Казахстане, съёмочную группу встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Власти Кабо-Верде выдали США спецпосланника главы Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринимателя Алекса Сааба. США не считают Мадуро легитимным президентом, а Сааба обвиняют в отмывании связанных с Мадуро денег. Решение об экстрадиции принял Конституционный суд Кабо-Верде.

В ответ Венесуэла заявила, что «отвергает незаконную операцию по экстрадиции». Там отмечают, что Сааб был арестован 491 день назад. «Эти незаконные и бесчеловечные действия, нарушающие международное право, представляют собой новый акт агрессии со стороны США», — уверены власти Венесуэлы.

В связи с экстрадицией бизнесмена власти Венесуэлы также заявили о приостановке диалога с оппозицией, проходящего на территории США. Об этом в эфире местного телевидения сказал глава делегации, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Напомним, что ранее послом России в Кабо-Верде была назначена экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Власти Украины, обвиняющие её в преступлениях, связанных с «Крымской весной», уже обратились по этому поводу к руководству страны.

Глава ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский заявил, что пока в Беларуси не введено уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» Telegram-каналы, передает «Беларусь сегодня». Однако уголовное дело может появиться из-за подписки на каналы в статусе «экстремистского формирования». Финансирование и репосты материалов «экстремистских» каналов могут повлечь административное наказание. Ранее об уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» каналы сообщал Telegram-канала, считающийся связанным с ГУБОПиК.

В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Васи Обломова. Мероприятие должно было пройти в клубе «Время N», но в последний момент его перенесли в клуб Aurora Concert Hall. По словам артиста, туда пришла не только полиция, но и другие надзорные органы. Сам Обломов со сцены объяснил отмену концерта претензиями «по формальным признакам»:

«Мне запрещают дальнейшее проведение концерта по формальным признакам: мол, на этот клуб не получено особое специальное разрешение и никакой возможности провести сегодня концерт в этом клубе нет. Нам не дают играть. Мы не можем играть. Нам так сообщили. Мне очень жаль».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил актёров сериала «Улица разбитых фонарей» медалями «10 лет Следственному комитету». Как передаёт пресс-служба СК, их вручили актёрам Александру Половцеву, Евгению Дятлову и Анастасии Мельниковой. Отмечается, что они воплотили «на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска».

Фото: пресс-служба СК

Экс-президента США Билла Клинтона оставили в больнице ещё на сутки после госпитализации с заражением крови. Его могут выписать уже 17 октября, сообщает пресс-служба. Утверждается, что у него хорошее самочувствие.

В Подмосковных Люберцах ночью был ликвидирован пожар на хлебозаводе в поселке Октябрьский. Пострадавших нет, горение проходило на 50 квадратных метров лифтовой шахты и кровли, а затем пламя перекинулось на 400 квадратных метров основного здания, передает «Интерфакс».

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