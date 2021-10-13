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Концерт Васи Обломова разогнали в день 60-летия Евгения Хавтана. Артист успел спеть три песни

Россия вернулась к советской практике запретов на концерты. Найдите 10 отличий с 1984 годом

На клубный концерт Васи Обломова (Гончарова) в Петербурге с пророческим названием «Можем не повторить» нагрянули полицейские и представители других служб. «В Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт», - написал артист вечером в субботу в соцсетях. Позже добавил: «Концерт окончательно запретили. Мы успели сыграть 3 песни».

Со сцены Вася Обломов сказал:

«Мне запрещают дальнейшее проведение концерта по формальным признакам: мол, на этот клуб не получено особое специальное разрешение и никакой возможности провести сегодня концерт в этом клубе нет. Нам не дают играть. Мы не можем играть. Нам так сообщили. Мне очень жаль».

- Вас год у нас не было, - сказал артисту кто-то из зала.

- Увы, я ничего не могу сделать, - ответил Вася. – Здесь пришли все надзорные органы, насколько я понял: много полиции, разные инстанции. Мы ничего не можем, кроме как подчиниться. Простите пожалуйста. Я надеюсь, что когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти.

Срыв концерта властями прошёл в день 60-летия лидера группы «Браво» Евгения Хавтана (его юбилейный концерт намечается сегодня, в воскресенье в Москве). Случай с разгоном «Браво» в 1984 году в ДК «Мосэнерготехпром» стал хрестоматийным для русского рока. Сам Хавтан так рассказывал об этом автору этих строк в 2004 году. Что называется, найдите 10 отличий:

«Это случилось на концерте, который помнят все поклонники того времени. Концерт был арестован. Выглядело это так. Когда мы пели последнюю песню, наряд милиции, человек 30–40, вломился в переполненный зал, и нас отвезли в Бескудниковское отделение милиции. Погрузили в два автобуса, в один – зрителей, в другой – музыкантов. Зрители писали записки, кто у кого билеты покупал. После собеседования в отделении нам выдали повестки на Петровку, 38. В общем, это была долгая история, которая продолжалась два года, и в результате мы огребли кучу неприятностей. Меня отчислили из института, нашего барабанщика выгнали с работы из «почтового ящика», бас-гитариста хотели забрать в армию, хотя он… в общем, он не хотел туда идти и косил, как и многие тогда, по статье с психическими отклонениями. А потом появился список запрещенных групп. Прямо по алфавиту – первой был «Аквариум», потом «Алиса», мы третьи и так далее. Эти списки были разосланы по всем средствам массовой информации… Тогда Андропов, Черненко у власти были, и куда бы мы ни приходили, нас никуда не брали».

Чинить незаконные препятствия в проведении концертов российские власти стали с 2014 года. В числе коллективов, пострадавших за мнения, отличные от «генеральной линии партии», - группы «Ночные снайперы», «Машина времени», «Ногу свело», «Порнофильмы», Ic3peak, рэперы Noize MC, Хаски и другие.

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