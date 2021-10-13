Концерт Васи Обломова разогнали в день 60-летия Евгения Хавтана. Артист успел спеть три песни

На клубный концерт Васи Обломова (Гончарова) в Петербурге с пророческим названием «Можем не повторить» нагрянули полицейские и представители других служб. «В Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт», - написал артист вечером в субботу в соцсетях. Позже добавил: «Концерт окончательно запретили. Мы успели сыграть 3 песни».

Со сцены Вася Обломов сказал:

«Мне запрещают дальнейшее проведение концерта по формальным признакам: мол, на этот клуб не получено особое специальное разрешение и никакой возможности провести сегодня концерт в этом клубе нет. Нам не дают играть. Мы не можем играть. Нам так сообщили. Мне очень жаль».

- Вас год у нас не было, - сказал артисту кто-то из зала.

- Увы, я ничего не могу сделать, - ответил Вася. – Здесь пришли все надзорные органы, насколько я понял: много полиции, разные инстанции. Мы ничего не можем, кроме как подчиниться. Простите пожалуйста. Я надеюсь, что когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти.