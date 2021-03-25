Напомним, вечером 14 октября в помещение «Международного Мемориала»* ворвались неизвестные в масках с целью сорвать показ польского фильма о голодоморе на Украине. По словам сотрудников, эти люди проникли со второго входа, «прекрасно зная, куда идти», и начали своё вторжение с крика «Мордой в пол, руки за голову!». Приехавшие сотрудники полиции задержали не только налетчиков, но и троих сотрудников “Мемориала”, а также оцепили выход из помещения центра, сковав двери наручниками.

*- признан НКО-иноагентом.

В составе группы анонимных налётчиков оказались журналисты федеральных каналов – НТВ и «России 24». Откуда они узнали об акции - неизвестно. В пресс-службе НТВ на запрос “Собеседника” не ответили.

Депутаты “Яблока” просят провести проверку, указывая, что действия людей в масках могут подпадать под пункт “б” части 1 статьи 213 (хулиганство по мотивам политической ненависти).