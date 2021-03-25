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Бастрыкина призвали ответить по поводу нападения на НКО-иноагента

Заявление депутатов Мосгордумы опубликовал главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов

Фото: Илья Азар

“Мы, депутаты фракции “ЯБЛОКО” в Московской городской Думе Дарья Беседнина, Евгений Бунимович, Максим Крглов, Сергей Митрохин, Владимир Рыжков просим Вас провести проверку по факту нападения неустановленными лицами на офис правозащитного центра “Мемориал” 14 октября 2021 года”. 

Так начинается письмо которое было отправлено из московского офиса “Яблока” в Следственный комитет на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. По закону, ответ на депутатский запрос должен быть дан в течении 15 дней.

Фото: t.me/aavst55

Напомним, вечером 14 октября в помещение «Международного Мемориала»* ворвались неизвестные в масках с целью сорвать показ польского фильма о голодоморе на Украине. По словам сотрудников, эти люди проникли со второго входа, «прекрасно зная, куда идти», и начали своё вторжение с крика «Мордой в пол, руки за голову!». Приехавшие сотрудники полиции задержали не только налетчиков, но и троих сотрудников “Мемориала”, а также оцепили выход из помещения центра, сковав двери наручниками. 

*- признан НКО-иноагентом.

В составе группы анонимных налётчиков оказались журналисты федеральных каналов – НТВ и «России 24». Откуда они узнали об акции - неизвестно. В пресс-службе НТВ на запрос “Собеседника” не ответили.  

Депутаты “Яблока” просят провести проверку, указывая, что действия людей в масках могут подпадать под пункт “б” части 1 статьи 213 (хулиганство по мотивам политической ненависти).

Главное к 15 октября: Facepay везде, силовики в «Мемориале», топ работодателей, $25,4 млн за Бэнкси
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