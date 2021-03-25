Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:44

Идет охота на стрелков. Следственный комитет начал разыскивать колумбайнеров по всей стране

Полем битвы глава ведомства Александр Бастрыкин объявил интернет и соцсети

Бастрыкин и стрелок

Спустя всего 4 месяца после нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани произошел новый инцидент в Перми. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров забрал жизни 6 человек. Новые законы и ограничения на продажу оружия, введенные после истории в Татарстане, не сработали. Досаднее всего то, что перед нападением пермский шутер выложил в сеть «ВКонтакте» свой 5-страничный манифест. Никто не успел его заметить и остановить преступника.

Седьмая жертва стрелка?

Через два дня после расстрела в университете глава местного отделения СК Сергей Сарапульцев покончил с собой. Официальной информации об обстоятельствах нет. Два дня спустя портрет начальника всё еще висел на сайте пермского СК. По неофициальной информации канала BAZA, Сарапульцев свел счеты с жизнью в своем доме после совещания с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который срочно прилетел в Пермь. В интернете есть даже фотография со встречи, сделанная 22 сентября. На ней видны Александр Бастрыкин, сотрудник ДПС Константин Калинин, нейтрализовавший стрелка, и Сергей Сарапульцев, который выглядит поникшим. Скорее всего это был его последний прижизненный снимок. По источникам Baza, на совещании глава СК «разнес Сарапульцева, как мальчишку» на глазах у подчиненных. 

Александр Бастрыкин в Перми
Сарапульцев - второй слева

Предыдущий школьный расстрел в Казани находится на контроле в Главном следственном управлении СК. Как известно корреспонденту «Собеседника», все это время ведомство активно искало сторонников казанского стрелка. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ параллельно проверяли тех, кто писал письма в СИЗО Ильназу Галявиеву и тем более получал от него ответы. Авторов таких писем вызывали на допрос в качестве свидетелей. 

К сожалению, последователь нашелся сам. По словам знакомых Тимура Бекмансурова, пермский шутер часто упоминал в разговорах казанского.

Сергей Сарапульцев
Фото: perm.sledcom.ru
Раздел "Руководство" на официальном сайте до сих пор не обновили

“Защитить молодежь от информации”

Главную причину таких нападений Александр Бастрыкин видит в интернете.

«Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента. Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет», - объясняет он в интервью ТАСС, которое похоже на программное заявление. Слово “интернет” в нем вынесено в заголовок и встречается в тексте шесть раз.

- Принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию, - одна из ключевых задач, которую видит перед собой глава СК.

Сотрудники Следственного комитета уже начали проверку сведений из социальных сетей о подготовке похожих преступлений в Ростове-на-Дону и Вологодской области. А нападение стрелка (ссылка) в Красноярском крае уже удалось пресечь. 

В Telegram нашлась даже группы под названием “расстрел Вологодской школы”. Прежде, чем канал заблокировали, на него успели подписаться 177 человек. До сих пор доступен канал про школу в Волгоградской области. За ним следят 19 человек.

Фото: Соцсети
Опасный телеграм-канал

Проверка информации из соцсетей, которую запустили в Следственном комитете, имеет смысл, считает детский психолог Наталья Наумова. Но для профилактики таких атак этого недостаточно.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿- Каждый раз эти малолетние преступники выкладывают крик души в соцсетях. Как и мальчик из Перми. Для чего они это делают? Они надеются, что их остановят. Кроме этого, учителям важно следить, чтобы в школе не было изгоя. Исключить унижения и крики. Многие учителя привыкли разговаривать с ребенком неуважительно. Это нужно перестраивать. Важно работать с родителями и узнавать, что происходит в семье, почему ребенок приходит грустный и подавленный. Проводить опросы детей. В начале и конце дня узнавать, довольны ли жизнью или не довольны,  –  говорит специалист.

7 лет под угрозой

С 2014 по 2021 годы в России было совершено около десяти атак на учебные заведения. В результате российских “колумбайнов” погибли 38 человек, в том числе и детей. Пострадали 164 человека. Нападавшим чаще всего было около 18 лет.

- Дети больше подвержены своим страстям, обидам, гневу, они хотят отомстить и доказать этому миру то, что они достойны уважения. Что с ними надо считаться и что они много значат. Для этого все это и происходит, - объясняет психолог Наталья Наумова.

Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 8 часов назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 3 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Политика 1 час назад

Как корреспондент Sobesednik.ru ходила на "допрос" в полицию

Общество 1 час назад

В Самаре мужчина избил подростка на детской площадке, требуя у него 50 тысяч

Политика 1 час назад

Чичваркин: Ещё большее ужесточение "закона подлецов" – это законодательная истерика

Общество 2 часа назад

Опытный альпинист рассказал о причинах трагедии на Эльбрусе

Общество 2 часа назад

Готовивший нападение на колледж признал вину и был отправлен в психдиспансер

Политика 2 часа назад

"​​Лютый бред": Депутата Мосгордумы задержали за участие во встрече с депутатом Госдумы

Общество 3 часа назад

Памфилова назвала требование "Яблока" отменить выборы "циничной провокацией"

Общество 3 часа назад

Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Общество 3 часа назад

Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

Общество 4 часа назад

Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Политика 5 часов назад

ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Политика 5 часов назад

Центризбирком утвердил итоги ДЭГ и пообещал единую систему онлайн-голосования

Общество 5 часов назад

Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит

Общество 6 часов назад

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

Общество 6 часов назад

Власти потратят 1,6 млрд на поиск неблагонадежных школьников по сочинениям

Политика 6 часов назад

"Яблоко" требует отменить результаты выборов. Партия описала нарушения на 30 страницах

Общество 6 часов назад

Бастрыкин предложил ограничить реалити-шоу и демонстрацию жестокости на телевидении

Политика 7 часов назад

Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика