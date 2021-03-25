Идет охота на стрелков. Следственный комитет начал разыскивать колумбайнеров по всей стране
Полем битвы глава ведомства Александр Бастрыкин объявил интернет и соцсети
Спустя всего 4 месяца после нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани произошел новый инцидент в Перми. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров забрал жизни 6 человек. Новые законы и ограничения на продажу оружия, введенные после истории в Татарстане, не сработали. Досаднее всего то, что перед нападением пермский шутер выложил в сеть «ВКонтакте» свой 5-страничный манифест. Никто не успел его заметить и остановить преступника.
Седьмая жертва стрелка?
Через два дня после расстрела в университете глава местного отделения СК Сергей Сарапульцев покончил с собой. Официальной информации об обстоятельствах нет. Два дня спустя портрет начальника всё еще висел на сайте пермского СК. По неофициальной информации канала BAZA, Сарапульцев свел счеты с жизнью в своем доме после совещания с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который срочно прилетел в Пермь. В интернете есть даже фотография со встречи, сделанная 22 сентября. На ней видны Александр Бастрыкин, сотрудник ДПС Константин Калинин, нейтрализовавший стрелка, и Сергей Сарапульцев, который выглядит поникшим. Скорее всего это был его последний прижизненный снимок. По источникам Baza, на совещании глава СК «разнес Сарапульцева, как мальчишку» на глазах у подчиненных.
Предыдущий школьный расстрел в Казани находится на контроле в Главном следственном управлении СК. Как известно корреспонденту «Собеседника», все это время ведомство активно искало сторонников казанского стрелка. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ параллельно проверяли тех, кто писал письма в СИЗО Ильназу Галявиеву и тем более получал от него ответы. Авторов таких писем вызывали на допрос в качестве свидетелей.
К сожалению, последователь нашелся сам. По словам знакомых Тимура Бекмансурова, пермский шутер часто упоминал в разговорах казанского.
“Защитить молодежь от информации”
Главную причину таких нападений Александр Бастрыкин видит в интернете.
«Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента. Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет», - объясняет он в интервью ТАСС, которое похоже на программное заявление. Слово “интернет” в нем вынесено в заголовок и встречается в тексте шесть раз.
- Принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию, - одна из ключевых задач, которую видит перед собой глава СК.
Сотрудники Следственного комитета уже начали проверку сведений из социальных сетей о подготовке похожих преступлений в Ростове-на-Дону и Вологодской области. А нападение стрелка (ссылка) в Красноярском крае уже удалось пресечь.
В Telegram нашлась даже группы под названием “расстрел Вологодской школы”. Прежде, чем канал заблокировали, на него успели подписаться 177 человек. До сих пор доступен канал про школу в Волгоградской области. За ним следят 19 человек.
Проверка информации из соцсетей, которую запустили в Следственном комитете, имеет смысл, считает детский психолог Наталья Наумова. Но для профилактики таких атак этого недостаточно.
- Каждый раз эти малолетние преступники выкладывают крик души в соцсетях. Как и мальчик из Перми. Для чего они это делают? Они надеются, что их остановят. Кроме этого, учителям важно следить, чтобы в школе не было изгоя. Исключить унижения и крики. Многие учителя привыкли разговаривать с ребенком неуважительно. Это нужно перестраивать. Важно работать с родителями и узнавать, что происходит в семье, почему ребенок приходит грустный и подавленный. Проводить опросы детей. В начале и конце дня узнавать, довольны ли жизнью или не довольны, – говорит специалист.
7 лет под угрозой
С 2014 по 2021 годы в России было совершено около десяти атак на учебные заведения. В результате российских “колумбайнов” погибли 38 человек, в том числе и детей. Пострадали 164 человека. Нападавшим чаще всего было около 18 лет.
- Дети больше подвержены своим страстям, обидам, гневу, они хотят отомстить и доказать этому миру то, что они достойны уважения. Что с ними надо считаться и что они много значат. Для этого все это и происходит, - объясняет психолог Наталья Наумова.