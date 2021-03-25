“Защитить молодежь от информации”

Главную причину таких нападений Александр Бастрыкин видит в интернете.

«Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента. Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет», - объясняет он в интервью ТАСС, которое похоже на программное заявление. Слово “интернет” в нем вынесено в заголовок и встречается в тексте шесть раз.

- Принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию, - одна из ключевых задач, которую видит перед собой глава СК.

Сотрудники Следственного комитета уже начали проверку сведений из социальных сетей о подготовке похожих преступлений в Ростове-на-Дону и Вологодской области. А нападение стрелка (ссылка) в Красноярском крае уже удалось пресечь.

В Telegram нашлась даже группы под названием “расстрел Вологодской школы”. Прежде, чем канал заблокировали, на него успели подписаться 177 человек. До сих пор доступен канал про школу в Волгоградской области. За ним следят 19 человек.