Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит

В Минздраве Пермского края рассказали, что Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском университете, пришёл в сознание.

«Оно (состояние – прим. ред) сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», – цитирует РИА Новости слова главы краевого Минздрава Анастасии Крутень.

В свою очередь, по данным телеграм-канала Mash, он пришел в сознание и сообщил врачам, что ничего не помнит и у него якобы амнезия.