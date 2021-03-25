Моргенштерну посоветовали зашить карманы. Бастрыкин обвинил его в наркоторговле

Скандальный рэпер Моргенштерн вновь попал в новостные сводки с темой наркотиков. Теперь его обвинил в наркоторговле лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Блогер Моргенштерн торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем про высшие ценности и права человека нарушать нельзя»

, – заявил Бастрыкин в ходе видеоконференции по случаю Московской юридической недели. Тема пленарного заседания была заявлена так: «Роль права в обеспечении благополучия человека».

К чему был упомянут Моргенштерн, не совсем понятно. Речь Бастрыкина на заседании была достаточно абстрактной, беспредметной и сбивчивой. До обвинений в адрес рэпера глава СКР сказал про блокировку сайтов с фашизмом и самоубийствами, а после – про три миллиона пострадавших от преступлений в год.

«Советуем Алишеру зашить карманы и не носить с собой рюкзак после таких заявлений», – прокомментировала заявление Бастрыкина Baza.