Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в двух песнях

Пресс-секретарь Зюзинского суда в Москве Мария Ерохина сообщила, что рэпера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотикова. Об этом пишут «Открытые медиа».

Признаки преступления обнаружены в двух треках исполнителя: «Family» и «Розовое вино-2».

При этом сами треки находятся в открытом доступе. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин пояснил, что в процессе не шла речь об их запрете.

Также Жорин признал, что наказание оказалось довольно мягким, но все равно подтвердил намерение обжаловать приговор.

Всего в административном разбирательстве было проведено четыре экспертизы, из которых две признали наличие пропаганды наркопотребления в текстах песен. На стороне исполнителя оказались Культурный центр МВД и профессор филологического факультета МГУ Мария Шульга.

Обратить внимание МВД на творчество Моргенштерна требовали экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов и глава «Лиги безопасного интернета» и дочь небезызвестного политика Екатерина Мизулина.

На заседания суда Моргенштерн прибыл в привычном для него амплуа (на фото) и с костылем.