Прокуратура проверит клип Моргенштерна и DJ Smash на оскорбление чувств верующих

Прокуратура направила на психолого-лингвистическую экспертизу видеоклип рэпера Morgenshtern и DJ Smash «Новая волна», чтобы оценить его на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

В ответе ведовства на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества указано, что информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы «МИЦ» для проведения психолого-лингвистического исследования.

Как отмечается, его результаты ожидаются не ранее IV квартала 2021 года.

В своем ответе прокуратура также уточняет, что пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку и «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Письмо с просьбой проверить на экстремизм видеоклип рэпера и диджея отправил в прокуратуру глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он также обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к материалу. В клипе музыкант в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме.

Ранее против рэпера Моргеншерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков в клипе «Розовое вино-2» и Family. Ему грозит штраф до одного миллиона рублей.