Дочь Мизулиной заявила о победе над концертом Моргенштерна в Питере

Член Общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что, благодаря массе обращений со стороны родительских организаций, обеспокоенных нравственным здоровьем детей, в Санкт-Петербурге был отмене концерт рэпера Моргенштерна.

«Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — цитирует Мизулину Znak.com.

Концерт исполнителя должен был пройти 16 мая. Организаторы же утверждают, что мероприятие не отменили, а перенесли на неизвестный срок из-за пандемийных ограничений.

«Проведение концерта такого мощного артиста, как Morgenshtern в формате сидячего партера было бы надругательством над творчеством Алишера и его публикой. Мы уверены, что концерт состоится в ближайшие недели, как только последние коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге будут, наконец, сняты! А любые заявления странных общественных организаций — банальная попытка паразитирования на чужой славе», — говорится в сообщении организаторов.