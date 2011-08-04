Обыски, стоившие карьере

Летом 2011-го московские оперативники пришли с обысками в компанию, владеющую торгово-развлекательным комплексом «Ереван-Плаза». В тот момент МВД расследовало уголовное дело бывшего префекта столичного Южного округа Юрия Буланова, обвиненного в растрате 17,7 млн руб. Следователи подозревали, что Буланов покровительствовал криминальным схемам по отмыванию денег, которые шли через бухгалтерию ТРК.

Среди прочего, обыски прошли в кабинете директора компании «Стинком» (в тот момент УК «Ереван-Плазы») Геннадия Степаняна на Летниковской улице. Life со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что там были найдены «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство».

В итоге Буланова суд приговорил к 3,5 годам заключения. А вот для Степаняна все закончилось хорошо – никаких обвинений ему предъявлено не было. Более того, версию с отмыванием денег через «Ереван плазу» признали несостоятельной, а следственные действия в его кабинете – неправомерными. Руководивший ими следователь ГСУ МВД по Москве Геннадий Удунян был уволен из органов. СМИ сообщали, что он прошел переаттестацию. Сегодня Удунян работает адвокатом, среди его клиентов – чиновник Минпромторга Денис Пак и блогер Эдвард Бил. Юрист впервые рассказал «Собеседнику» о событиях 10-летней давности. По словам Удуняна, его уход из органов было совершенно добровольным, а сообщения СМИ являются «недостоверными».

– Я уволился по собственному желании в связи с переходом в Министерство юстиции, у меня есть положительная характеристика. Я был в следственной группе (по делу Буланова), но решение о проведении обысков (у Степаняна) принималось не мною. Я даже не присутствовал на оперативных мероприятиях, – сказал он.

Между тем, в 2011 году полковник полиции Александр Трушкин в интервью «Вестям.фм» заявлял, что Удунян «перешел границу». А заместитель прокурора Москвы Александр Козлов потребовал от руководства следственной части Главного следственного управления при Главном управлении МВД по Москве устранить нарушения, в частности вернуть владельцам документы и предметы, изъятые в ходе обыска.

Любопытно, что через 2 года сын Владимира Колокольцева (бывший начальник Удуняна к тому времени – уже глава МВД) Александр станет бизнес-партнером Давида Степаняна, сына директора компании «Стинком» Геннадия Степаняна, преследование которого и вышло боком следователю.