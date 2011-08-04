Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД
Росреестр опять спрятал чужое имущество
«Собеседник» выяснил, как участок в элитном коттеджном посёлке Москвы связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД Владимира Колокольцева. И как столичные власти помогают компании, чьи владельцы не нуждаются в деньгах.
Несколько лет назад в России началась регулярная практика сокрытия высокопоставленных собственников недвижимости. Кто-то стал «Российской Федерацией», кого-то спрятали под ничего не значащими аббревиатурами, а в особо важных случаях кадастровые номера участков и вовсе пропадают из системы.
Но последняя уловка Росреестра иногда выходит ведомству боком. Ведь после удаления информации о земле, на публичной кадастровой карте образуется дыра, которая может привлечь внимание слишком любопытных людей. Именно такую дыру неожиданно нашли журналисты «Собеседника», изучая карту коттеджного поселка «Творчество» в Новой Москве. Все свидетельствовало о том, что там живут непростые люди. Ими оказалась влиятельная семья Степанян, владеющая большим количеством столичной собственности (в том, числе ТЦ «Ереван-Плаза»). А среди партнёров Степанянов – сын главы МВД Владимира Колокольцева.
Обыски, стоившие карьере
Летом 2011-го московские оперативники пришли с обысками в компанию, владеющую торгово-развлекательным комплексом «Ереван-Плаза». В тот момент МВД расследовало уголовное дело бывшего префекта столичного Южного округа Юрия Буланова, обвиненного в растрате 17,7 млн руб. Следователи подозревали, что Буланов покровительствовал криминальным схемам по отмыванию денег, которые шли через бухгалтерию ТРК.
Среди прочего, обыски прошли в кабинете директора компании «Стинком» (в тот момент УК «Ереван-Плазы») Геннадия Степаняна на Летниковской улице. Life со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что там были найдены «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство».
В итоге Буланова суд приговорил к 3,5 годам заключения. А вот для Степаняна все закончилось хорошо – никаких обвинений ему предъявлено не было. Более того, версию с отмыванием денег через «Ереван плазу» признали несостоятельной, а следственные действия в его кабинете – неправомерными. Руководивший ими следователь ГСУ МВД по Москве Геннадий Удунян был уволен из органов. СМИ сообщали, что он прошел переаттестацию. Сегодня Удунян работает адвокатом, среди его клиентов – чиновник Минпромторга Денис Пак и блогер Эдвард Бил. Юрист впервые рассказал «Собеседнику» о событиях 10-летней давности. По словам Удуняна, его уход из органов было совершенно добровольным, а сообщения СМИ являются «недостоверными».
– Я уволился по собственному желании в связи с переходом в Министерство юстиции, у меня есть положительная характеристика. Я был в следственной группе (по делу Буланова), но решение о проведении обысков (у Степаняна) принималось не мною. Я даже не присутствовал на оперативных мероприятиях, – сказал он.
Между тем, в 2011 году полковник полиции Александр Трушкин в интервью «Вестям.фм» заявлял, что Удунян «перешел границу». А заместитель прокурора Москвы Александр Козлов потребовал от руководства следственной части Главного следственного управления при Главном управлении МВД по Москве устранить нарушения, в частности вернуть владельцам документы и предметы, изъятые в ходе обыска.
Любопытно, что через 2 года сын Владимира Колокольцева (бывший начальник Удуняна к тому времени – уже глава МВД) Александр станет бизнес-партнером Давида Степаняна, сына директора компании «Стинком» Геннадия Степаняна, преследование которого и вышло боком следователю.
От примадонны до бизнесменов
Коттеджный поселок «Творчество» в Новой Москве славится своей уединённостью и богатым внутренним убранством. Тут есть конюшни, спортплощадка и даже часовня; рядом – лес и река, а до МКАД – всего 19 км. Когда-то участком здесь владела сама Алла Пугачева, информация об этом ранее нигде не публиковалась. Но в 2004-м примадонна рассталась со своей собственностью, передав ее Геннадию Степаняну.
С годами площадь владений этой семьи только увеличивалась, в итоге достигнув 10 тыс. кв. метров. В собственниках – сам глава семейства, его брат Эдик, а также некая Лариса Степанян. Ранее среди владельцев был и сын девелопера Давид Степанян, долю он подарил отцу.
Оценить, сколько стоит вся эта недвижимость очень сложно. Например, в том же «Творчестве» на продажу выставлен трехэтажный дом на участке в 32 сотки за 500 млн руб. Владения Степанянов – в 3 раза больше. На земле бизнес-семьи есть пруды и спортивная площадка, гостевые домики, гаражи, а главный дом – выглядит исполином по сравнению с соседними.
К слову, рядом с этими хоромами есть «несуществующий» в Росеестре участок. Там мы увидели несколько жилых домов и гараж, где стоял автомобиль. То есть, вопреки данным Росеестра, на исчезнувшей земле кто-то живет. И явно не простой человек.
Возвращаясь к семье Степанян – у них есть еще как минимум 2 участка на Рублевке – один принадлежит сыну девелопера Шагору Степаняну (он управлял компанией «Моспромстрой» Михаила Гуцериева), другой – Ларисе Степанян. Рыночная стоимость только земли под ними – около 135 млн руб. Плюс еще 2 квартиры на улице Городской в центре Москвы общей площадью 180 «квадратов». Жилье похожей площади сейчас продается там за 50 млн руб. Автомобили можно оставить за скобками: сплошь «Лексусы» да «Мерседесы».
Есть средства и у сына главы МВД. Ранее «Собеседник» нашел у Александра Колокольцева поместье стоимостью до 1,5 млрд руб., которое располагается между дворцом Игоря Шувалова и усадьбой Романа Абрамовича. Сейчас оно скрыто из Росреестра.
Но все это никак не мешает столичным властям финансово помогать компании Степаняна и Колокольцева-младшего.
Помощь нуждающимся
В бизнес пошли все трое сыновей Геннадия Степаняна: Давид, Шагор и Самвел. В 2013-м они создали ООО «Стена», оказывающее посреднические услуги при операциях с недвижимостью. Вскоре фирму поделили Давид Степанян и сын главы МВД – Александр Колокольцев. Судя по отчетности, фирма убыточна все эти годы. На госконтрактах она не зарабатывает, но зато ей помогают московские власти, узнал «Собеседник».
В ходе первой волны коронавируса эта фирма Колокольцева и Степаняна получила грант из столичного бюджета, который полностью компенсировал уплату различных налогов, а также предоставлял отсрочку по имущественным платежам до конца года. Хотя ее владельцы особо не нуждаются в деньгах.
В заявке на получение гранта фирма указала следующий адрес: Москва, Мичуринский проспект, 43. Там несколько лет назад был построен огромный банкетный зал Orion Hall, который вызвал массовое недовольство среди местных жителей. Илья Яшин писал, что владельцы кафе начали возводить заборы, в итоге преградив людям путь к станции метро «Мичуринский проспект». Затем жители стали жаловаться на шум от заведения, чьи посетители регулярно запускали фейерверки.
– Территория превращена в парковку для вип-клиентов. Охрана пускает только своих, и добираться к парку или метро жителям района теперь приходится в обход, делая значительный крюк, – возмущался тогда муниципальный депутат.
Люди требовали оштрафовать «Стену», но в итоге власти напротив поддержали организацию. В одном из решений Арбитражного суда Москвы говорится, что департамент городского имущества столицы согласился расширить цели использования земельного участка. Теперь там можно построить другие объекты, помимо ресторана.
Впрочем, не всегда бизнес семьи Степанянов идет успешно. В октябре 2020-го власти Москвы прекратили инвестпроект по строительству дома быта на Тучковской улице – проект предусматривал создание центра социально-бытового обслуживания с розничной торговлей, но инвестор здание так и не построил. Название фирмы власти скрывали. «Собеседник» выяснил, что за проваленный проект отвечало ООО с громким называнием «Лидер», один из учредителей которого – Самвел Степанян.
Молчание - золото
Сам Степанян – один из самых непубличных бизнесменов России – он не даёт интервью, про него нет статьи в «Википедии». Хотя совладелец «Стинкома» является одним из самых влиятельных предпринимателей страны, подтвердили несколько столичных девелоперов, с которыми пообщался «Собеседник».
Биографии Степаняна тоже нигде нет. По крупицам из разных баз мы выяснили, что будущий строительный магнат родился в июне 1954-го. Работал в частном охранном предприятии «МРОВ». Уже в нулевые был вхож в мэрию Москвы: его фамилия есть в списке членов делегации правительства города в Армению.
Сегодня Степанян – бизнес-партнер основателя и президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Их совместный проект – ТЦ «Ереван Плаза». «Собеседник» ранее рассказывал, что дочь Романа Озимкова, которого называют представителем и совладельцем «Ташира», вышла замуж за сына главы МВД, сменив девичью фамилию на фамилию Колокольцева.
Среди партнеров семьи Степанян – сын бывшего главы Армении Левон Кочарян. Он вместе с Давидом Степаняном владеет строительной фирмой «Земкоминвест». Как выяснил «Собеседник», в 2018-м она получила в аренду земельный участок на Салтыковской улице Москвы. Там должен был быть возведён банный комплекс. Но, судя по данным столичных властей, объект строится до сих пор.
«Собеседник» направил семье девелоперов вопросы об их связях во властных структурах, ответа не поступило.