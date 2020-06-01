Интерактивное фото: Участок в элитном поселке, связавший Аллу Пугачеву и сына главы МВД Колокольцева

«Собеседник» показывает интерактивное фото элитного поселка «Творчество», находящегося в Новой Москве. Там расположен загадочный земельный участок, спрятанный Росреестром. Почему чиновники засекретили чью-то собственность? Ответ может крыться по соседству. Здесь живет влиятельная семья Степанян, владеющая большим количеством столичной собственности (в том, числе ТЦ «Ереван-Плаза»). Среди партнеров Степанянов – сын главы МВД Владимира Колокольцева.