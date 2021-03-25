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Лукашенко, устремлённый в Крым, и Путин, радеющий за афганцев: новости к полуночи 30 ноября

Дайджест новостей к окончанию вторника

Фото: Global Look Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью с Дмитрием Киселёвым сделал ряд пророссийских высказываний в отношении внешней политики государства. В том числе Лукашенко пообещал, что самолёты «Белавиа» начнут летать в Крым. Регион он якобы все-таки признал российской территорией, хотя ещё летом использовал иную риторику. Но конъюнктурные эксперты все-таки не спешат верить в искренность намерений Лукашенко, но верят в обстоятельства, в которых тот меняет риторику.

В ожидании штамма омикрон Россия вводит обязательный двухнедельных карантин для граждан, прибывающих из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом в новой мутации. Также из-за обновления вируса сокращается время актуальности для ПЦР-тестов с 72 часов до 48 часов.

В Москве закрыли крупные парки из-за буйства циклона «Бенедикт». Порывы ветра до 25 метров в секунду ранее повалили множестве деревьев в столице и Подмосковье, где-то снесло строительные леса, иные пользователи Рунета жалуются на трепыхающуюся кровлю на крыше многоэтажного дома. Погодные буйства отмечаются в Сочи, Петербурге и других городах России.

Владимир Путин тем временем потребовал разблокировать счета «Талибана» (террористической организации, запрещённой в России), чтобы помочь афганскому народу. Он уверен, что талибы держат ситуацию в стране под контролем, а размороженные деньги пойдут на систему здравоохранения.

Другое заявление Путина вызвало особое раздражение в Рунете. Президент заявил, что его право избираться президентом до 2030 года позволяет сохранять в стране внутриполитическую стабильность. 

Коротко о других новостях:

  • Бывший схиигумен Сергий приговорён к 3,5 года колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству
  • Суд в Петербурге запретил два видеоролика из недоступных для пассажиров помещений местного метрополитена, поскольку они показывают способы проникновения в закрытые части подземки 
  • Кстати, в новогоднюю ночь петербуржцев не обеспечат круглосуточным дежурством метрополитена, чтобы граждане праздновали наступление 2022-го дома
  • Сто жителей ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, вступили в партию «Единая Россия»
  • В Красноярске депутаты подняли зарплату мэру Сергею Ерёмину с 250 тысяч до 300 тысяч рублей

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Рубрика: Общество

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